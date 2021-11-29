ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский уволил Руснака с должности начальника департамента контрразведки СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Руснак возглавлял контрразведку СБУ с 2019 года
Руснак возглавлял контрразведку СБУ с 2019 года
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября уволил Александра Руснака с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", – говорится в тексте указа главы государства.

О причинах увольнения не сообщается.

Контекст:

В августе 2019 года Зеленский уволил с должности начальника департамента контрразведки СБУ Алексея Петрова и назначил его начальником управления СБУ в Кировоградской области. 

Руснак был назначен на эту должность в сентябре 2019 года. 

По данным главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, до назначения полковник Руснак возглавлял управление департамента контрразведки по противодействию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Теги: СБУ, контрразведка, указ, Владимир Зеленский, президент, увольнение, кадры, Александр Руснак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ленивые вареники из тыквы. Рецепт
Ленивые вареники из тыквы. Рецепт
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер
"Коля, и ты туда же!", "На пятом десятке свихнулся". Басков показал маникюр и тату в необычном месте
"Коля, и ты туда же!", "На пятом десятке свихнулся". Басков показал маникюр и тату в необычном месте
  Футболист Борячук о расставании с Владой Седан: Что я сказал бы Зинченко? У них своя жизнь, у меня – своя. Как после такого дружить?
  Футболист Борячук о расставании с Владой Седан: Что я сказал бы Зинченко? У них своя жизнь, у меня – своя. Как после такого дружить?
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой
  "Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников
  "Надо, чтобы ты сказал, что Комаров – бревно". Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко рассказал, как пишутся дневники участников
Бардаш показал 11-месячную дочь Сару
Бардаш показал 11-месячную дочь Сару
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах
Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган
Стало известно, кто из членов королевской семьи Великобритании высказывал опасения из-за цвета кожи у детей принца Гарри и его жены Меган
"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми
"Диванчик надо увеличить", "Дружная семья". Бацман показала семейное фото с Гордоном и детьми
  Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко: Судьи пишут комментарии в обед, на прогоне. Если круто станцуешь вечером, никто не оценит
  Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко: Судьи пишут комментарии в обед, на прогоне. Если круто станцуешь вечером, никто не оценит
Умер советский режиссер Владимир Наумов
Умер советский режиссер Владимир Наумов
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Эта малышка понравилась даже верблюду". Санина в прозрачной блузке похвасталась отдыхом в ОАЭ
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
"Совсем другая". Каменских показала лицо без макияжа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Каждая поза кричит: "Возьми меня", "Вульгарная". Тина Кароль снялась в топе с широко разведенными ногами (244399)
2
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (142361)
3
"Жаль, что нет места в семье", "Такой хрупкий и кроткий". Тоня Матвиенко показала объятия своего отца с младшей внучкой (108897)
4
"Кроме выпяченных доек, не на что смотреть", "Сиси". Водонаева появилась на публике в расстегнутой блузке (107076)
5
Исполнителя хита "Гуси" сняли на камеру в столичном метро, когда он пел в вагоне с коробкой для сбора денег (64354)
6
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери (35796)
7
"Он выглядит несчастным и измученным". В сеть попали новые фото Аффлека с Лопес (35311)
8
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (35169)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS