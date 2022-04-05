Грозев: Абсолютно не исключаю, что Путин хочет нанести ядерный удар по члену НАТО

Гордон спросил, может ли Россия, по мнению Грозева, нанести удар по члену НАТО, например, по Польше или странам Балтии.
"Абсолютно не исключаю. Знаете, мое мнение здесь ни при чем. Я просто спрашиваю у людей, которые работают внутри системы: "Это возможно?" – "Да, возможно". – "А что именно"? – "Что он это сделает, попробует это сделать", – рассказал Грозев.
При этом он высказал сомнение, что приказ Путина нажать на ядерную кнопку будет выполнен.
"Точно ли будет нажата кнопка?" – "Этого мы не можем сказать. Это зависит от того, насколько его будущее кажется гарантированным для тех офицеров, которым он отдаст приказ". Почему? Потому что там по цепочке от его приказа до нажатия кнопки, реальной кнопки, а не виртуальной, пять человек, пять уровней. Если любой из этих уровней считает, что будущее Путина не гарантировано, он не нажмет, он не передаст дальше инструкцию", – объяснил расследователь.
Каждый офицер, который будет выполнять подобный приказ, должен чувствовать, что его кто-то спасет от международного трибунала, "от экстрадиции в Гаагу и нового Нюрнбергского процесса", продолжил Грозев.
"А если не будет гарантий, что Путин будет через год на своем месте, [возникнет вопрос]: "Зачем мне рисковать? Я лучше буду героем, посижу год в тюрьме, но потом весь мир будет выступать в мою честь", – сказал представитель Bellingcat.
Грозев резюмировал: он считает, что Путин хочет использовать ядерное оружие, "но не уверен, что кто-то выполнит [команду]".
В конце февраля 2022 года, после полномасштабного вторжения в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.
В МИД Украины считают, что это был способ надавить на украинскую делегацию перед первым раундом переговоров между Украиной и Россией.
В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.
По мнению бывшего командующего войсками США в Европе генерала в отставке Бена Ходжеса, использование ядерного оружия Россией возможно, но маловероятно.