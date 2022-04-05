Грозев: Абсолютно не исключаю, что Путин хочет нанести ядерный удар по члену НАТО

Грозев: Если не будет гарантий, что Путин будет через год на своем месте, возникнет вопрос: "Зачем мне рисковать?" Скриншот: European Press Prize / YouTube

Гордон спросил, может ли Россия, по мнению Грозева, нанести удар по члену НАТО, например, по Польше или странам Балтии.

"Абсолютно не исключаю. Знаете, мое мнение здесь ни при чем. Я просто спрашиваю у людей, которые работают внутри системы: "Это возможно?" – "Да, возможно". – "А что именно"? – "Что он это сделает, попробует это сделать", – рассказал Грозев.

При этом он высказал сомнение, что приказ Путина нажать на ядерную кнопку будет выполнен.

"Точно ли будет нажата кнопка?" – "Этого мы не можем сказать. Это зависит от того, насколько его будущее кажется гарантированным для тех офицеров, которым он отдаст приказ". Почему? Потому что там по цепочке от его приказа до нажатия кнопки, реальной кнопки, а не виртуальной, пять человек, пять уровней. Если любой из этих уровней считает, что будущее Путина не гарантировано, он не нажмет, он не передаст дальше инструкцию", – объяснил расследователь.

Каждый офицер, который будет выполнять подобный приказ, должен чувствовать, что его кто-то спасет от международного трибунала, "от экстрадиции в Гаагу и нового Нюрнбергского процесса", продолжил Грозев.

"А если не будет гарантий, что Путин будет через год на своем месте, [возникнет вопрос]: "Зачем мне рисковать? Я лучше буду героем, посижу год в тюрьме, но потом весь мир будет выступать в мою честь", – сказал представитель Bellingcat.

Грозев резюмировал: он считает, что Путин хочет использовать ядерное оружие, "но не уверен, что кто-то выполнит [команду]".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube