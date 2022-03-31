Российские самолеты с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции – СМИ

По данным телеканала, инцидент произошел вблизи Готланда 2 марта, при этом нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции.

В группу самолетов, которые взлетели с российской авиабазы в Калининграде, входили четыре самолета – два штурмовика Су-24 и два сопровождавших их истребителя Су-27.

По информации источников TV4 Nyheter, ядерным оружием были оснащены штурмовики. Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около одной минуты.

В ответ шведские воздушные силы подняли в воздух два истребителя JAS 39 Gripen.

В вооруженных силах Швеции не стали комментировать, были ли российские штурмовики оснащены ядерным оружием, однако подтвердили, что провокацию РФ осуществила сознательно.