Российские самолеты с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции – СМИ

По данным телеканала, инцидент произошел вблизи Готланда 2 марта, при этом нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции.
В группу самолетов, которые взлетели с российской авиабазы в Калининграде, входили четыре самолета – два штурмовика Су-24 и два сопровождавших их истребителя Су-27.
По информации источников TV4 Nyheter, ядерным оружием были оснащены штурмовики. Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около одной минуты.
В ответ шведские воздушные силы подняли в воздух два истребителя JAS 39 Gripen.
В вооруженных силах Швеции не стали комментировать, были ли российские штурмовики оснащены ядерным оружием, однако подтвердили, что провокацию РФ осуществила сознательно.
Швеция является членом Евросоюза, но не входит в состав НАТО. Принцип неприсоединения к военным альянсам в Швеции был закреплен на законодательном уровне. В 2016 году парламент Швеции ратифицировал соглашение о допуске войск НАТО на свою территорию.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в июле 2018 года, что Москва примет ответные меры из-за активного сотрудничества Швеции и Финляндии с НАТО, писал российский "Интерфакс".
13 января 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия могут рассчитывать на быстрое вступление в Альянс. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что те, кто "зазывает" Швецию и Финляндию в НАТО, не уважают их суверенитет.
В конце февраля 2022 года, вскоре после вторжения в Украину, президент РФ Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Глава Кремля объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.
США осудили решение Путина. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". В Пентагоне считают, что если Украина продолжит успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.