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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Когда закончится война в Украине, трибунал для Путина, украинская армия. Интервью Бацман с министром обороны Литвы. Трансляция

 
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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом.

Теги: Россия, Украина, Литва, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины, Арвидас Анушаускас
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