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Министр обороны Литвы об угрозе со стороны России: Мне нравится украинская выдержка в сложной ситуации

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Министр Анушаускас подчеркнул, что и Украина, и Литва должны быть готовы к любым сценариям возможной новой военной агрессии РФ
Министр Анушаускас подчеркнул, что и Украина, и Литва должны быть готовы к любым сценариям возможной новой военной агрессии РФ
Фото: Александр Киселев / Gordonua.com

Если бы Литве угрожало военное наступление со стороны России, она бы готовилась обороняться точно так же, как это делает сейчас Украина. Об этом 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" сказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Мне лично нравится украинская выдержка в сложной ситуации. И доверять своим вооруженным силам, конечно, нужно. Но мы понимаем, что решение, как выбраться из этой ситуации, будет принимать другая сторона. Либо военным, либо другим путем – например, дипломатическим", – сказал Анушаускас.

Он подчеркнул, что его страна на данный момент готовится "к любым сценариям" в случае военной активизации РФ.

"Мы должны быть готовы к любым сценариям – и Украина, и, конечно же, Литва, несмотря на то, что она член НАТО", – резюмировал Анушаускас.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушениях режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Теги: Россия, Литва, агрессия, Минобороны, война в Украине, ток-шоу, Арвидас Анушаускас, ток-шоу "ГОРДОН"
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