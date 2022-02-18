Министр обороны Литвы об угрозе со стороны России: Мне нравится украинская выдержка в сложной ситуации

Министр Анушаускас подчеркнул, что и Украина, и Литва должны быть готовы к любым сценариям возможной новой военной агрессии РФ Фото: Александр Киселев / Gordonua.com

"Мне лично нравится украинская выдержка в сложной ситуации. И доверять своим вооруженным силам, конечно, нужно. Но мы понимаем, что решение, как выбраться из этой ситуации, будет принимать другая сторона. Либо военным, либо другим путем – например, дипломатическим", – сказал Анушаускас.

Он подчеркнул, что его страна на данный момент готовится "к любым сценариям" в случае военной активизации РФ.

"Мы должны быть готовы к любым сценариям – и Украина, и, конечно же, Литва, несмотря на то, что она член НАТО", – резюмировал Анушаускас.

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