Министр обороны Литвы об угрозе со стороны России: Мне нравится украинская выдержка в сложной ситуации

"Мне лично нравится украинская выдержка в сложной ситуации. И доверять своим вооруженным силам, конечно, нужно. Но мы понимаем, что решение, как выбраться из этой ситуации, будет принимать другая сторона. Либо военным, либо другим путем – например, дипломатическим", – сказал Анушаускас.
Он подчеркнул, что его страна на данный момент готовится "к любым сценариям" в случае военной активизации РФ.
"Мы должны быть готовы к любым сценариям – и Украина, и, конечно же, Литва, несмотря на то, что она член НАТО", – резюмировал Анушаускас.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.
17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушениях режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.