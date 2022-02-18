"Еще ничего не закончилось, подождите". Венедиктов объяснил, почему РФ не напала на Украину 16 февраля

"Во-первых, еще ничего не закончилось, подождите. Мы находимся в самой середине процесса. Разные спецслужбы разных стран уверяют, что мы [Россия] не отводим войска, а наоборот, добавляем 7 тыс. И американцы добавляют 5 тыс. Поэтому представления о том, что ничего не случилось или не случится, – это ложные представления. Надо понимать самое главное – что Украина в этой истории является объектом, а не субъектом", – сказал Венедиктов.
Он также подчеркнул, что для президента РФ Украины как государства не существует.
"Поэтому он [Путин] не разговаривает с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. И сегодня опять [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков говорит, что не о чем разговаривать. Он разговаривает с [президентом США Джо] Байденом. Вы – территория, вы – не государство для Кремля. Вы – территория, на которой мы столкнулись с американцами, с НАТО. Не с Киевом, а с Вашингтоном. Не с Харьковом, а с Брюсселем. Война – это инструмент для решения наших [российских] проблем с американцами. Можем вынуть его из ящичка, а можем не вынимать. Поэтому все продолжается, не надо успокаиваться", – предупредил журналист.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.