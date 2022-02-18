"Еще ничего не закончилось, подождите". Венедиктов объяснил, почему РФ не напала на Украину 16 февраля

Венедиктов: Надо понимать самое главное – что Украина в этой истории является для РФ объектом, а не субъектом Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Во-первых, еще ничего не закончилось, подождите. Мы находимся в самой середине процесса. Разные спецслужбы разных стран уверяют, что мы [Россия] не отводим войска, а наоборот, добавляем 7 тыс. И американцы добавляют 5 тыс. Поэтому представления о том, что ничего не случилось или не случится, – это ложные представления. Надо понимать самое главное – что Украина в этой истории является объектом, а не субъектом", – сказал Венедиктов.

Он также подчеркнул, что для президента РФ Украины как государства не существует.

"Поэтому он [Путин] не разговаривает с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. И сегодня опять [пресс-секретарь президента РФ Дмитрий] Песков говорит, что не о чем разговаривать. Он разговаривает с [президентом США Джо] Байденом. Вы – территория, вы – не государство для Кремля. Вы – территория, на которой мы столкнулись с американцами, с НАТО. Не с Киевом, а с Вашингтоном. Не с Харьковом, а с Брюсселем. Война – это инструмент для решения наших [российских] проблем с американцами. Можем вынуть его из ящичка, а можем не вынимать. Поэтому все продолжается, не надо успокаиваться", – предупредил журналист.

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