"Будем стрелять из каждого окна". Аваков рассказал, что сделают харьковчане, если в город вторгнется Россия

"Я несколько дней провел в Харькове, провел много встреч, многих людей увидел. Приветствовать [российские войска] никто не будет. Харьков не хочет превратиться в столицу террористов, оккупантов и непонятных людей, как это сделали с нашим любимым Донецком", – сказал Аваков.

По его словам, Харьков усвоил урок 2014 года.

В то же время экс-министр отметил, что харьковчане, как и вся страна, взволнованы из-за информации о возможном вторжении РФ.

"Не могу сказать, что напуганы, но значительная часть людей переживают. А когда переживают – ищут выход. Большинство настроены решительно. Часть людей настолько решительны, что готовы к радикальным действиям с оружием в руках. Мне рассказывали молодые люди: "Мы превратим [Харьков] в Сталинград, будем из каждого окна стрелять – почему нам до сих пор не выдали оружие?" – подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что харьковчане, которые не верят в нападение российских войск, в случае, если это произойдет, тоже намерены "что-то делать".

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Видео: Дмитрий Гордон / Youtube

21 января президент Украины Владимир Зеленский на фоне наращивания войск РФ возле украинской границы заявлял, что Россия может оккупировать Харьков.