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"Будем стрелять из каждого окна". Аваков рассказал, что сделают харьковчане, если в город вторгнется Россия

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Аваков: Харьков не хочет превратиться в столицу террористов
Аваков: Харьков не хочет превратиться в столицу террористов
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Часть жителей Харькова готовы к радикальным действиям, если в их город вторгнется российская армия. Об этом 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Я несколько дней провел в Харькове, провел много встреч, многих людей увидел. Приветствовать [российские войска] никто не будет. Харьков не хочет превратиться в столицу террористов, оккупантов и непонятных людей, как это сделали с нашим любимым Донецком", – сказал Аваков.

По его словам, Харьков усвоил урок 2014 года.

В то же время экс-министр отметил, что харьковчане, как и вся страна, взволнованы из-за информации о возможном вторжении РФ.

"Не могу сказать, что напуганы, но значительная часть людей переживают. А когда переживают – ищут выход. Большинство настроены решительно. Часть людей настолько решительны, что готовы к радикальным действиям с оружием в руках. Мне рассказывали молодые люди: "Мы превратим [Харьков] в Сталинград, будем из каждого окна стрелять – почему нам до сих пор не выдали оружие?" – подчеркнул Аваков.

Он также добавил, что харьковчане, которые не верят в нападение российских войск, в случае, если это произойдет, тоже намерены "что-то делать".

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / Youtube

21 января президент Украины Владимир Зеленский на фоне наращивания войск РФ возле украинской границы заявлял, что Россия может оккупировать Харьков.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. 

По словам Зеленского, когда войска России будут отведены, это увидят все, а не только военные или разведка, но "пока это просто заявления".

17 февраля резко обострилась ситуация на ДонбассеПо информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

Теги: Россия, Украина, Харьков, оружие, Арсен Аваков, вторжение, война в Украине, войска, ток-шоу "ГОРДОН"
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