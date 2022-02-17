Гармаш: Россия не будет начинать полномасштабное вторжение. Ее цель – вернуть нам назад "ДНР" и "ЛНР"

Гармаш: Мы не можем отказываться от территории только потому, что Россия там напаскудила Фото: Сергей Гармаш / Facebook

"Мы с помощью минского процесса получаем санкции против России, мы получаем солидарную позицию Запада, поддерживающего Минские соглашения, он считает, что за ними нужно следовать. Мы получаем определенный сдерживающий эффект России, потому что пока она думает и надеется, что сможет продавить свое видение Минских соглашений, посадить нас за стол переговоров с Донецком и Луганском, она не будет признавать "ДНР", "ЛНР". Она не будет начинать полномасштабное вторжение. Потому что ее цель – вернуть нам назад вот эти пророссийские образования, скажем, для того, чтобы уже в нашем политическом теле Россия через них нами руководила. Поэтому Минские соглашения – они нужны, они нам сегодня выгодны", – сказал Гармаш.

Он сомневается, что люди, которые остаются жить в ОРДЛО, стали "заядлыми россиянами".

"Они до этого 22 года были в Украине – и не было никаких проблем. Сейчас восемь лет они пожили при России – и вдруг стали заядлыми россиянами? Такого не может быть, это сравнимо так же, как 22 или восемь. Вернется Украина, уберется эта пропаганда российская, люди вернутся к более комфортной для них среде обитания, в том числе и морально-психологической. Потому я не вижу этой проблемы. 35 тыс. бандитов – они пойдут в Россию, потому что здесь их будут судить, здесь это военные преступники. Не все, конечно, но те, кто стрелял, убивал, применял пытки. Потому это тоже не проблема. Мы не можем отказываться от территории только потому, что Россия там напаскудила", – резюмировал Гармаш.