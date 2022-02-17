Гармаш: Россия не будет начинать полномасштабное вторжение. Ее цель – вернуть нам назад "ДНР" и "ЛНР"

"Мы с помощью минского процесса получаем санкции против России, мы получаем солидарную позицию Запада, поддерживающего Минские соглашения, он считает, что за ними нужно следовать. Мы получаем определенный сдерживающий эффект России, потому что пока она думает и надеется, что сможет продавить свое видение Минских соглашений, посадить нас за стол переговоров с Донецком и Луганском, она не будет признавать "ДНР", "ЛНР". Она не будет начинать полномасштабное вторжение. Потому что ее цель – вернуть нам назад вот эти пророссийские образования, скажем, для того, чтобы уже в нашем политическом теле Россия через них нами руководила. Поэтому Минские соглашения – они нужны, они нам сегодня выгодны", – сказал Гармаш.
Он сомневается, что люди, которые остаются жить в ОРДЛО, стали "заядлыми россиянами".
"Они до этого 22 года были в Украине – и не было никаких проблем. Сейчас восемь лет они пожили при России – и вдруг стали заядлыми россиянами? Такого не может быть, это сравнимо так же, как 22 или восемь. Вернется Украина, уберется эта пропаганда российская, люди вернутся к более комфортной для них среде обитания, в том числе и морально-психологической. Потому я не вижу этой проблемы. 35 тыс. бандитов – они пойдут в Россию, потому что здесь их будут судить, здесь это военные преступники. Не все, конечно, но те, кто стрелял, убивал, применял пытки. Потому это тоже не проблема. Мы не можем отказываться от территории только потому, что Россия там напаскудила", – резюмировал Гармаш.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом. В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия. Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.