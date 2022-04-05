Грозев: Путину никто не осмелится сказать остановиться, скорее организуют переворот за его спиной

Грозев: Если будет смена власти в России, то скорее всего, она будет силовой Скриншот: Редакция / YouTube

"Кто может прийти к Путину и сказать: "Хватит, остановись, надо менять тактику или уходить"?" – спросил Гордон.

"Я не думаю, что кто-то осмелится это сделать. Скорее, за его спиной они организуют [переворот]. Так, чтобы не пришлось с ним конфронтировать и говорить ему что-то", – предположил Грозев.

Он считает, что время, когда с Путиным можно было разговаривать и к чему-то призывать, ушло.

"То, что было в Советском Союзе, когда партийным руководителям говорили: "Надо уходить", [сейчас нереально]. Думаю, мы прошли этот период. Если будет смена власти, то скорее всего, она будет силовой", – сказал журналист.

В этом же интервью Грозев сказал, что единственный человек в окружении Путина, которому он доверяет, – председатель правления российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин. К остальным, по информации журналиста, президент РФ может только прислушиваться.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube