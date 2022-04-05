Грозев: Путину никто не осмелится сказать остановиться, скорее организуют переворот за его спиной

"Кто может прийти к Путину и сказать: "Хватит, остановись, надо менять тактику или уходить"?" – спросил Гордон.
"Я не думаю, что кто-то осмелится это сделать. Скорее, за его спиной они организуют [переворот]. Так, чтобы не пришлось с ним конфронтировать и говорить ему что-то", – предположил Грозев.
Он считает, что время, когда с Путиным можно было разговаривать и к чему-то призывать, ушло.
"То, что было в Советском Союзе, когда партийным руководителям говорили: "Надо уходить", [сейчас нереально]. Думаю, мы прошли этот период. Если будет смена власти, то скорее всего, она будет силовой", – сказал журналист.
В этом же интервью Грозев сказал, что единственный человек в окружении Путина, которому он доверяет, – председатель правления российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин. К остальным, по информации журналиста, президент РФ может только прислушиваться.
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
После того, как Путин объявил войну Украине, в СМИ начали появляться заявления и публикации о том, возможно ли его силовое отстранение от власти. "Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии успешный полковник Штауффенберг (полковник вермахта, совершивший в 1944 году неудачное покушение на Адольфа Гитлера. – "ГОРДОН")? Единственный способ, которым это может закончиться, – чтобы кто-нибудь в России убрал этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", – заявил 4 марта сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм.
В интервью изданию "ГОРДОН" 9 марта Грозев предположил, что российскую элиту, в том числе олигархов, пугала перспектива войны с Украиной, и они, вероятно, разрабатывали план переворота. "Я уверен, что Путин этого ожидал и он тоже сделал какие-то предохранительные меры против этого", – сказал журналист. Он не исключил, что российские бизнесмены по-прежнему готовят план отстранения Путина от власти, и высказал мнение, что он предполагает арест, а не убийство президента РФ.