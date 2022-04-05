ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Грозев: Путину никто не осмелится сказать остановиться, скорее организуют переворот за его спиной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Грозев: Если будет смена власти в России, то скорее всего, она будет силовой
Грозев: Если будет смена власти в России, то скорее всего, она будет силовой
Скриншот: Редакция / YouTube

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что в РФ нет людей, которые могут призвать президента Владимира Путина остановиться и прекратить военную агрессию против Украины. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Кто может прийти к Путину и сказать: "Хватит, остановись, надо менять тактику или уходить"?" – спросил Гордон.

"Я не думаю, что кто-то осмелится это сделать. Скорее, за его спиной они организуют [переворот]. Так, чтобы не пришлось с ним конфронтировать и говорить ему что-то", – предположил Грозев.

Он считает, что время, когда с Путиным можно было разговаривать и к чему-то призывать, ушло. 

"То, что было в Советском Союзе, когда партийным руководителям говорили: "Надо уходить", [сейчас нереально]. Думаю, мы прошли этот период. Если будет смена власти, то скорее всего, она будет силовой", – сказал журналист. 

В этом же интервью Грозев сказал, что единственный человек в окружении Путина, которому он доверяет– председатель правления российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин. К остальным, по информации журналиста, президент РФ может только прислушиваться. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. 

После того, как Путин объявил войну Украине, в СМИ начали появляться заявления и публикации о том, возможно ли его силовое отстранение от власти. "Есть ли в России Брут? Есть ли в российской армии успешный полковник Штауффенберг (полковник вермахта, совершивший в 1944 году неудачное покушение на Адольфа Гитлера. – "ГОРДОН")? Единственный способ, которым это может закончиться, – чтобы кто-нибудь в России убрал этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу", – заявил 4 марта сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм.

В интервью изданию "ГОРДОН" 9 марта Грозев предположил, что российскую элиту, в том числе олигархов, пугала перспектива войны с Украиной, и они, вероятно, разрабатывали план переворота"Я уверен, что Путин этого ожидал и он тоже сделал какие-то предохранительные меры против этого", – сказал журналист. Он не исключил, что российские бизнесмены по-прежнему готовят план отстранения Путина от власти, и высказал мнение, что он предполагает арест, а не убийство президента РФ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Христо Грозев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
  Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище!
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Вакарчук показал редкое фото со взрослой дочерью-волонтером
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
Оливия Родриго, Леди Гага и Канье Уэст. Названы лауреаты премии "Грэмми 2022"
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (73201)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (43400)
3
"Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео (40824)
4
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (15356)
5
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (13943)
6
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (12300)
7
Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь (9783)
8
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду (8719)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS