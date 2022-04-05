Активная фаза войны России против Украины закончится в середине мая – министр обороны Литвы

"Знаете, трудно оценивать, что будет, когда война в самом разгаре. Но я думаю, что ресурсы, которые есть у Российской Федерации в войне против Украины [заканчиваются]... Да, конечно, можно войну затягивать. Например, если на какой-то линии остановятся, там будут происходить локальные сражения, это может длиться довольно долго, но я думаю, что активна фаза войны закончится к середине мая. Из-за ресурсов", – предположил Анушаускас.
Он подчеркнул: несмотря на заверения российской пропаганды, Россия имеет ограниченный ресурс для ведения активных военных действий.
"Пассивные могут, наверное, месяцами длиться... Но кульминация таких активных действий, думаю, будет в апреле, а закончатся они до середины мая", – сказал министр.
Он уточнил, что под активными военными действиями подразумевает участие в них бронетанковых войск, проведение наступательных операций.
"Это то, что мы особенно видели в первые две недели войны. Но из-за потерь, морального состояния, санкций ресурсы России закончатся раньше, чем мы думаем", – считает Анушаускас.
Он предположил, что после мая военные действия в Украине могут продолжаться, но "в более пассивном русле".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 41-й день войны России против Украины. Украинские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с российской стороной об окончании военных действий. Но, по данным СМИ, президент РФ Владимир Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны".
Президент Украины Владимир Зеленский призывает президента РФ Владимира Путина встретиться в любой точке мира, кроме Украины, России и Беларуси, которые являются "конфликтующими сторонами". Но в России считают, что пока нет оснований для такой встречи.
Сейчас переговоры между Украиной и Россией проходят на уровне делегаций. Советник руководителя Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк называл переговорный процесс "очень сложным и вязким".
Еще один советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что война в Украине завершится до конца апреля.