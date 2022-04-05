Активная фаза войны России против Украины закончится в середине мая – министр обороны Литвы

Анушаускас: Кульминация таких активных действий, думаю, будет в апреле, а закончатся они до середины мая Фото: Arvydas Anušauskas / Facebook

"Знаете, трудно оценивать, что будет, когда война в самом разгаре. Но я думаю, что ресурсы, которые есть у Российской Федерации в войне против Украины [заканчиваются]... Да, конечно, можно войну затягивать. Например, если на какой-то линии остановятся, там будут происходить локальные сражения, это может длиться довольно долго, но я думаю, что активна фаза войны закончится к середине мая. Из-за ресурсов", – предположил Анушаускас.

Он подчеркнул: несмотря на заверения российской пропаганды, Россия имеет ограниченный ресурс для ведения активных военных действий.

"Пассивные могут, наверное, месяцами длиться... Но кульминация таких активных действий, думаю, будет в апреле, а закончатся они до середины мая", – сказал министр.

Он уточнил, что под активными военными действиями подразумевает участие в них бронетанковых войск, проведение наступательных операций.

"Это то, что мы особенно видели в первые две недели войны. Но из-за потерь, морального состояния, санкций ресурсы России закончатся раньше, чем мы думаем", – считает Анушаускас.

Он предположил, что после мая военные действия в Украине могут продолжаться, но "в более пассивном русле".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО