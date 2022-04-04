  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали

"Нам надо готовиться к тому, что война, к сожалению, не закончится очень быстро, как мы думали 25 февраля. К сожалению, нам надо привыкать к военному положению, искать возможности работать, в том числе в профессиях, далеких от войны. Потому что занятость должна быть, должен быть заработок. Надеюсь, государство обеспечит малый бизнес возможностью зарабатывать себе на жизнь", – сказал он.

Кондратюк подчеркнул, что сам он занимается волонтерской деятельностью и помогает ВСУ.

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Видео: ЖВЛ / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)