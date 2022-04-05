"Будет найден каждый, кто убивал". Федоров призвал украинцев отправлять фото оккупантов в новый Telegram-канал

"Обращаюсь ко всем жителям Киевской области, к жителям Бучи, Ирпеня, Гостомеля. Отправляйте сюда @ruskie_vbyvtsi фото/видео убийц российской армии, поднимайте камеры наблюдения, которые успели зафиксировать их лица, поднимите видео и фото, которые удалось сделать", – говорится в сообщении.
Федоров подчеркнул, что украинская власть будет искать оккупантов, которые "грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле и после этого отправляли все награбленное своим семьям".
Он, в частности, упомянул о российских мародерах, лица которых зафиксировала камера в офисе службы доставки в Беларуси.
"Большинство этих убийц уже найдено благодаря искусственному интеллекту", – подчеркнул вице-премьер-министр.
Он сообщил, что сотни фотографий и видео с оккупантами сейчас обрабатываются специалистами.
Федоров также опубликовал фото офицера спецназа армии РФ Артема Лазарева, который отправлял из Беларуси награбленное в Украине имущество своей семье.
"Будет найден каждый, кто убивал ни в чем не повинных украинцев у нас дома. Мы никогда этого не простим. Технологии позволят найти каждого", – заверил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины.
В записанных СБУ перехватах разговоров оккупантов со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых захватчиков находят ценные вещи, украшения, валюту.
О том, что российские оккупанты продолжают частичный отвод войск из-под Киева в сторону Беларуси и вывозят награбленное имущество, сообщал 1 апреля Генштаб ВСУ.
Также Генштаб отмечал, что возможностью мародерства в Украине россиян мотивируют во время мобилизации, которая началась в РФ.
4 апреля белорусское оппозиционное издание "Беларускі Гаюн" опубликовало данные российских мародеров-оккупантов, которые в белорусском городе Мозырь отправляли в Россию сотни килограммов награбленного в Украине имущества.