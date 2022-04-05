ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будет найден каждый, кто убивал". Федоров призвал украинцев отправлять фото оккупантов в новый Telegram-канал

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На фото, опубликованном Федоровым, офицер спецназа армии РФ Артем Лазарев, который отправлял из Беларуси награбленное в Украине своей семье
На фото, опубликованном Федоровым, – офицер спецназа армии РФ Артем Лазарев, который отправлял из Беларуси награбленное в Украине своей семье
Фото: FEDOROV / Telegram

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 4 апреля призвал жителей Киевской области сбрасывать фотографии и видео с российскими оккупантами в новый Telegram-канал.

"Обращаюсь ко всем жителям Киевской области, к жителям Бучи, Ирпеня, Гостомеля. Отправляйте сюда @ruskie_vbyvtsi фото/видео убийц российской армии, поднимайте камеры наблюдения, которые успели зафиксировать их лица, поднимите видео и фото, которые удалось сделать", – говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что украинская власть будет искать оккупантов, которые "грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле и после этого отправляли все награбленное своим семьям".

Он, в частности, упомянул о российских мародерах, лица которых зафиксировала камера в офисе службы доставки в Беларуси.

"Большинство этих убийц уже найдено благодаря искусственному интеллекту", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Он сообщил, что сотни фотографий и видео с оккупантами сейчас обрабатываются специалистами.

Федоров также опубликовал фото офицера спецназа армии РФ Артема Лазарева, который отправлял из Беларуси награбленное в Украине имущество своей семье.

"Будет найден каждый, кто убивал ни в чем не повинных украинцев у нас дома. Мы никогда этого не простим. Технологии позволят найти каждого", – заверил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины.

В записанных СБУ перехватах разговоров оккупантов со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых захватчиков находят ценные вещи, украшения, валюту.

О том, что российские оккупанты продолжают частичный отвод войск из-под Киева в сторону Беларуси и вывозят награбленное имущество, сообщал 1 апреля Генштаб ВСУ.

Также Генштаб отмечал, что возможностью мародерства в Украине россиян мотивируют во время мобилизации, которая началась в РФ.

4 апреля белорусское оппозиционное издание "Беларускі Гаюн" опубликовало данные российских мародеров-оккупантов, которые в белорусском городе Мозырь отправляли в Россию сотни килограммов награбленного в Украине имущества.

Теги: Россия, война, технологии, видео, украинцы, мародеры, война России против Украины, вице-премьер, камеры наблюдения, фото, Михаил Федоров, войска, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
"Герои не умирают". На вечере памяти Паши Ли украинские артисты собрали 72 тыс. грн для ВСУ
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
"В такое черное время особенно приятно видеть таких светлых людей". "Котомамуля" Суровцев показал, как спасает брошенных животных. Видео
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  Переехавшая с детьми в Италию Гвоздева рассказала, где служит ее муж
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
  "Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
"Ненависть к России растет с каждой секундой". Барских после снимков из Бучи назвал поддерживающих Путина россиян фашистами
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
  "Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Lama: Что такое москаль, почувствовали на себе массово изнасилованные и замученные в Украине женщины, убитые дети, мужчины
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Роднянский: После Бучи нельзя больше говорить о российской культуре. Она не уберегла российского человека от оскотинивания
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
Служащий в теробороне 43-летний брат Ермака женился на военнослужащей. Видео
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Защищающий Украину от оккупантов Салем: Мне советовали всегда думать, что вернусь. Потому что когда там находишься, страшно до усрачки
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Витовская-Ванца: Во время войны я увидела, как люди любят Украину. И для меня не важно, что они не говорят на украинском
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
  "Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Коля, ты и твой любовник Манучаров – не геи. Вы – пидорасы". Ефросинина после снимков из Бучи обратилась к "раболепской утвари Путина" Баскову (81112)
2
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (49649)
3
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (22713)
4
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (21276)
5
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (15218)
6
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину (14445)
7
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (14069)
8
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (13961)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS