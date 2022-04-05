"Будет найден каждый, кто убивал". Федоров призвал украинцев отправлять фото оккупантов в новый Telegram-канал

На фото, опубликованном Федоровым, – офицер спецназа армии РФ Артем Лазарев, который отправлял из Беларуси награбленное в Украине своей семье Фото: FEDOROV / Telegram

"Обращаюсь ко всем жителям Киевской области, к жителям Бучи, Ирпеня, Гостомеля. Отправляйте сюда @ruskie_vbyvtsi фото/видео убийц российской армии, поднимайте камеры наблюдения, которые успели зафиксировать их лица, поднимите видео и фото, которые удалось сделать", – говорится в сообщении.

Федоров подчеркнул, что украинская власть будет искать оккупантов, которые "грабили и убивали мирных людей в Буче, Ирпене, Гостомеле и после этого отправляли все награбленное своим семьям".

Он, в частности, упомянул о российских мародерах, лица которых зафиксировала камера в офисе службы доставки в Беларуси.

"Большинство этих убийц уже найдено благодаря искусственному интеллекту", – подчеркнул вице-премьер-министр.

Он сообщил, что сотни фотографий и видео с оккупантами сейчас обрабатываются специалистами.

Федоров также опубликовал фото офицера спецназа армии РФ Артема Лазарева, который отправлял из Беларуси награбленное в Украине имущество своей семье.

"Будет найден каждый, кто убивал ни в чем не повинных украинцев у нас дома. Мы никогда этого не простим. Технологии позволят найти каждого", – заверил он.

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