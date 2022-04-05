Инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, одежда. СМИ нашли данные оккупантов, пересылавших из Беларуси в РФ награбленное в Украине

Только за один день, 2 апреля, оккупанты сдали на отправку в курьерской службе в Мозыре больше двух тонн вещей Скриншот: Беларускі Гаюн / Telegram

"Благодаря неравнодушным людям мы получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине", – сообщается в Telegram-канале издания.

Отмечается, что только за один день, 2 апреля, оккупанты сдали на отправку в мозырской курьерской службе CДЭК больше двух тонн вещей, среди которых значительная часть – украденные в Украине.

Больше всего награбленного отправляли в Рубцовск Алтайского края, а также в Горняк (Алтайский край), Читу (Забайкальский край), Железногорск (Красноярский край), Омск, Ульяновск, Новосибирск, Москву, Ангарск (Иркутская область), Уссурийск (Приморский край) и Биробиджан (Еврейская автономная область).

Издание опубликовало данные тех российских мародеров, которые отправили больше всего ворованных вещей – от 50 до 450 кг.

Среди награбленных оккупантами вещей – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти.

Были такие, которые отправляли рыболовные принадлежности, десятки килограммов одежды и даже крышку от багажника.

Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100;

Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343;

Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819;

Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692;

Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555;

Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822;

Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646;

Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429;

Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617;

Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери);

Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника);

Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515;

Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторы и запчасти для ПК. Телефон: +79831066239;

Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101;

Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731;

Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934.

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