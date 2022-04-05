Инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, одежда. СМИ нашли данные оккупантов, пересылавших из Беларуси в РФ награбленное в Украине

"Благодаря неравнодушным людям мы получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине", – сообщается в Telegram-канале издания.
Отмечается, что только за один день, 2 апреля, оккупанты сдали на отправку в мозырской курьерской службе CДЭК больше двух тонн вещей, среди которых значительная часть – украденные в Украине.
Больше всего награбленного отправляли в Рубцовск Алтайского края, а также в Горняк (Алтайский край), Читу (Забайкальский край), Железногорск (Красноярский край), Омск, Ульяновск, Новосибирск, Москву, Ангарск (Иркутская область), Уссурийск (Приморский край) и Биробиджан (Еврейская автономная область).
Издание опубликовало данные тех российских мародеров, которые отправили больше всего ворованных вещей – от 50 до 450 кг.
Среди награбленных оккупантами вещей – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти.
Были такие, которые отправляли рыболовные принадлежности, десятки килограммов одежды и даже крышку от багажника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины.
В записанных СБУ перехватах разговоров оккупантов со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых захватчиков находят ценные вещи, украшения, валюту.
О том, что российские оккупанты продолжают частичный отвод войск из-под Киева в сторону Беларуси и вывозят награбленное имущество, сообщал 1 апреля Генштаб ВСУ.
Также Генштаб отмечал, что возможностью мародерства в Украине россиян мотивируют во время мобилизации, которая началась в РФ.