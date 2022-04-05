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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, одежда. СМИ нашли данные оккупантов, пересылавших из Беларуси в РФ награбленное в Украине

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Только за один день, 2 апреля, оккупанты сдали на отправку в курьерской службе в Мозыре больше двух тонн вещей
Только за один день, 2 апреля, оккупанты сдали на отправку в курьерской службе в Мозыре больше двух тонн вещей
Скриншот: Беларускі Гаюн / Telegram

Белорусское оппозиционное издание "Беларускі Гаюн" опубликовало 4 апреля данные российских мародеров-оккупантов, которые в белорусском городе Мозырь отправляли в Россию сотни килограммов награбленного в Украине имущества.

"Благодаря неравнодушным людям мы получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине", – сообщается в Telegram-канале издания.

Отмечается, что только за один день, 2 апреля, оккупанты сдали на отправку в мозырской курьерской службе CДЭК больше двух тонн вещей, среди которых значительная часть – украденные в Украине.

Больше всего награбленного отправляли в Рубцовск Алтайского края, а также в Горняк (Алтайский край), Читу (Забайкальский край), Железногорск (Красноярский край), Омск, Ульяновск, Новосибирск, Москву, Ангарск (Иркутская область), Уссурийск (Приморский край) и Биробиджан (Еврейская автономная область).

Издание опубликовало данные тех российских мародеров, которые отправили больше всего ворованных вещей – от 50 до 450 кг.

Среди награбленных оккупантами вещей – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти.

Были такие, которые отправляли рыболовные принадлежности, десятки килограммов одежды и даже крышку от багажника.

  • Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100;
  • Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343;
  • Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819;
  • Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692;
  • Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей. Телефон: +79133660555;
  • Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822;
  • Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды. Телефон: +79230096646;
  • Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429;
  • Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг  инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617;
  • Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери);
  • Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника);
  • Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг одежды. Телефон: +79243830515;
  • Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторы и запчасти для ПК. Телефон: +79831066239;
  • Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101;
  • Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг одежды. Телефон: +79137976731;
  • Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей. Телефон: +79236497934.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины.

В записанных СБУ перехватах разговоров оккупантов со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых захватчиков находят ценные вещи, украшения, валюту.

О том, что российские оккупанты продолжают частичный отвод войск из-под Киева в сторону Беларуси и вывозят награбленное имущество, сообщал 1 апреля Генштаб ВСУ.

Также Генштаб отмечал, что возможностью мародерства в Украине россиян мотивируют во время мобилизации, которая началась в РФ.

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