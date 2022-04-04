Рассчитывают привлечь 60 тыс. человек. В России проводят мобилизацию, россиян мотивируют возможностью мародерства в Украине

"При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт. Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены основные регионы для мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, основным мотивационным фактором для резервистов остается материальное поощрение, а среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых трофеев, то есть грабежа и мародерства.

Командование вооруженных сил Российской Федерации рассчитывает привлечь во время мобилизации около 60 тыс. человек, сообщает Генштаб.

Также сообщается, что мобилизованных оккупантов будут укомплектовывать снятой с хранения устаревшей техникой, образцы которой хранятся на базах и складах РФ уже более 30 лет.

На территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие за минувшие сутки отразили семь атак, уничтожены две единицы бронированной техники, 43 автомобиля и миномет оккупантов.

Отмечается, что зенитно-ракетными войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки было поражено шесть воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, кабина разгерметизирована, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме в Ростове.

Авиация Воздушных сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск захватчиков, колоннам военной техники и логистическим центрам, сообщил Генштаб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)