В Госспецсвязи опровергли слухи, что россияне могут подслушивать телефонные разговоры украинцев

Цель слухов и фейков – запугать украинцев, отметили в Госспецсвязи Фото: depositphotos.com

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь сообщил, что все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций.

"Их цель – запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники", – сказал Щиголь.

В пресс-службе отметили, что это не единственный случай распространения среди украинцев подобной дезинформации.

"Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить по телефону с неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки, и якобы совет – отключить телефоны. Конечно, оно оказалось неправдивым", – напомнили в Госспецсвязи.

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