Российские пропагандисты запустили фейк, что Польша хочет аннексировать Западную Украину – Ермак

Ермак: Такие информационные вбросы распространялись и в 2014 году Фото: president.gov.ua

"Российские пропагандисты создают много фейков, которые касаются наших союзников. В ответ на поддержку Украины Польшей, которую россияне ненавидят из-за наличия исторической памяти, как и у нашего народа, Кремль придумал историю о якобы желании поляков аннексировать часть Украины", – написал он.

Глава ОП считает, что Россию "испугала" идея Польши направить в Украину миротворцев, поэтому в Москве начали говорить, что под видом миротворческих миссий союзники Украины хотят "вернуть себе территории, которые были их по состоянию на 1939 год".

"Такие информационные вбросы распространялись и в 2014 году. Так же нам рассказывали, что Польша и другие соседи якобы мечтают поделить Украину. Но россияне не понимают, что их ментальность и захватнические планы чужды свободной, успешной Европе и Украине", – объяснил Ермак.

Он подчеркнул, что "захват чужих территорий при тотальной бедности – это особенности исключительно российского менталитета".

"Такие фейки только демонстрируют полное физическое и информационное поражение россиян в Украине", – заявил Ермак.

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