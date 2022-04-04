В Украине из-за вторжения РФ разрушены 23 тыс. км дорог

На восстановление дорог и мостов, разрушенных только к 3 апреля, понадобится 874 млрд грн Фото: depositphotos.com

Кроме того, уничтожены 273 искусственных сооружения – это мосты, путепроводы и т.д.

Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 874 млрд грн.

"Иными словами, это сумма на восстановление разрушенных во время войны техногенных сооружений и дорог, в том числе 835 млрд грн – на дороги, 39 млрд грн – на мосты", – пояснил Ивко.

По его словам, подсчет убытков "Укравтодор" производит ежедневно. Агентство готовится к восстановлению инфраструктуры, чтобы поскорее приступить к выполнению работ после завершения войны.

Ивко добавил, что наибольшие разрушения зафиксированы на востоке, юге и севере Украины: это дороги и мосты, которые непосредственно находились или находятся в зоне боевых действий. Дорожную инфраструктуру разрушают и ракетные обстрелы со стороны России.

"Укравтодор" также отмечает значительное изменение состояния украинских дорог вследствие массовой эвакуации граждан.

Замглавы "Укравтодора" отметил, что опасность представляют заминированные дороги: так, чиновники просят жителей пока что не возвращаться в освобожденные Ирпень и Бучу, поскольку военным предстоит много работы по разминированию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)