В Украине из-за вторжения РФ разрушены 23 тыс. км дорог

Кроме того, уничтожены 273 искусственных сооружения – это мосты, путепроводы и т.д.
Общая сумма ущерба, по предварительным подсчетам, составляет 874 млрд грн.
"Иными словами, это сумма на восстановление разрушенных во время войны техногенных сооружений и дорог, в том числе 835 млрд грн – на дороги, 39 млрд грн – на мосты", – пояснил Ивко.
По его словам, подсчет убытков "Укравтодор" производит ежедневно. Агентство готовится к восстановлению инфраструктуры, чтобы поскорее приступить к выполнению работ после завершения войны.
Ивко добавил, что наибольшие разрушения зафиксированы на востоке, юге и севере Украины: это дороги и мосты, которые непосредственно находились или находятся в зоне боевых действий. Дорожную инфраструктуру разрушают и ракетные обстрелы со стороны России.
"Укравтодор" также отмечает значительное изменение состояния украинских дорог вследствие массовой эвакуации граждан.
Замглавы "Укравтодора" отметил, что опасность представляют заминированные дороги: так, чиновники просят жителей пока что не возвращаться в освобожденные Ирпень и Бучу, поскольку военным предстоит много работы по разминированию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, сообщил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.