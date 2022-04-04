Прямые потери Украины от войны с РФ уже составляют $565 млрд – Минэкономики

"По нашим последним подсчетам, прямые одноразовые потери на сегодняшний день составляют $565 млрд: $119 млрд приходится на инфраструктуру, $91 млрд – на потери гражданских объектов. И из-за войны Украина недополучила $54 млрд капитальных инвестиций", – заявил он.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Дядюра отметил, что на восстановление Украины пойдут годы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)