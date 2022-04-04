Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь

Lama призналась, что, если до публикации снимков убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области испытывала к россиянам неприязнь, то теперь от всего сердца желает, чтобы "вся орда сдохла" Фото: lamaukraine / Instagram

"И эта москальнота удивляется, почему их весь мир ненавидит? Из истории и рассказов наших прабабушек-дедушек, эти изверги из веков совершали страшные зверства, но мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим. Но это не люди, это бездушный биошлак, а в нем отсутствует эмпатия, вместо сердца черная дыра и их гниль со временем только прорастает", – написала певица.

Она призналась, что, если до публикации снимков убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области испытывала к россиянам неприязнь, то теперь от всего сердца желает, чтобы "вся орда сдохла".

"Я больше не разделяю их на хороших или плохих, потому что все оттенки перестали существовать с первого дня войны. После этих зверств они не имеют права на жизнь, – подчеркнула Lama. – А Украина обязательно будет свободной и расцветет назло всем врагам. Слава Украине!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lama (Natalia Dzenkiv) (@lamaukraine)

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