Lama: Мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим, но их гниль только прорастает. После этих зверств они не имеют права на жизнь

"И эта москальнота удивляется, почему их весь мир ненавидит? Из истории и рассказов наших прабабушек-дедушек, эти изверги из веков совершали страшные зверства, но мы надеялись, что новое поколение россиян будет другим. Но это не люди, это бездушный биошлак, а в нем отсутствует эмпатия, вместо сердца черная дыра и их гниль со временем только прорастает", – написала певица.
Она призналась, что, если до публикации снимков убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области испытывала к россиянам неприязнь, то теперь от всего сердца желает, чтобы "вся орда сдохла".
"Я больше не разделяю их на хороших или плохих, потому что все оттенки перестали существовать с первого дня войны. После этих зверств они не имеют права на жизнь, – подчеркнула Lama. – А Украина обязательно будет свободной и расцветет назло всем врагам. Слава Украине!"
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей. "За 1–3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – заявила она.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новые санкции против России "на подходе", и добавил, что ЕС помогает Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для исков в международных судах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Украина инициирует созыв специального заседания постоянного совета ОБСЕ в связи с массовыми убийствами и пытками мирных жителей, совершенными российскими войсками в Киевской области, в частности в Буче.