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Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов РФ по европейским дорогам

Польша и страны Балтии призывают на уровне ЕС запретить перевозку груза европейскими дорогами России и Беларуси
Польша и страны Балтии призывают на уровне ЕС запретить перевозку груза европейскими дорогами России и Беларуси
Фото: sumin.lrv.lt

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис вместе с колегами из Польши, Латвии и Эстонии обратился к комиссару по транспорту Европейской комиссии Адине Валеан и министрам транспорта ЕС с призывом запретить автомобильные перевозки грузов в/из России и Беларуси и ограничить заход судов этих стран в порты ЕС. Соответствующее заявление 23 марта опубликовано на сайте минтранспорта Литвы.

"Мы призываем к дополнительным мерам в области автомобильного и морского транспорта. Запрет на перевозку грузов российским и белорусским автотранспортом и заход судов двух стран в порты будет иметь наибольший эффект, если будет принят на уровне ЕС. Действия агрессора [Владимира] Путина должны получить сильный, сплоченный и решительный ответ ЕС здесь и сейчас", – отметил Скуодис.

В письме также предлагается отозвать разрешения, выданные Европейской конференцией министров транспорта России и Беларуси на международные перевозки грузов, и прекратить действие Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП для операций с участием России и Беларуси.

Министры призывают ЕС принять все необходимые меры для запрета захода судов под российским и белорусским флагами в порты ЕС. Цель состоит в том, чтобы препятствовать легкому обходу существующих запретов, поэтому предлагается объединить меры для автомобильного и морского транспорта, говорится в сообщении.

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Контекст:

С середины марта украинские и польские активисты блокируют проезд фур с белорусскими и российскими номерами на пункте пропуска "Кукурыки (Польша) – Козловичи (Беларусь)". 

Как пишет Zaxid.net, несколько раз активистами приходилось прекращать блокировку дорог из-за отсутствия официального разрешения на протест. Сейчас они обратились за новым разрешением, чтобы продолжить акцию. По состоянию на 22 марта пробка из фур на дороге растянулась на 55 км.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, транспорт, Беларусь, Латвия, Польша, Эстония, Литва, Еврокомиссия, запрет, Европа, дороги, порт
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