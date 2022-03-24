Польша и страны Балтии призвали запретить провоз грузов РФ по европейским дорогам

"Мы призываем к дополнительным мерам в области автомобильного и морского транспорта. Запрет на перевозку грузов российским и белорусским автотранспортом и заход судов двух стран в порты будет иметь наибольший эффект, если будет принят на уровне ЕС. Действия агрессора [Владимира] Путина должны получить сильный, сплоченный и решительный ответ ЕС здесь и сейчас", – отметил Скуодис.

В письме также предлагается отозвать разрешения, выданные Европейской конференцией министров транспорта России и Беларуси на международные перевозки грузов, и прекратить действие Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП для операций с участием России и Беларуси.

Министры призывают ЕС принять все необходимые меры для запрета захода судов под российским и белорусским флагами в порты ЕС. Цель состоит в том, чтобы препятствовать легкому обходу существующих запретов, поэтому предлагается объединить меры для автомобильного и морского транспорта, говорится в сообщении.

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