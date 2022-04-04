Данилов: В Сумской области в ближайшее время ожидаются большие бои

Данилов: Я никого бы не успокаивал, что это пройдет за день, за два, за неделю. Пока враг не будет разбит, чувствовать себя спокойно не от чего Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"То, что касается маневров, которые у них там были, – это передислокация. Еще раз подчеркиваю: там в ближайшее время ожидают большие бои за нашу страну", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что вооруженные силы Украины готовятся защищать Сумскую область, и добавил, что не стоит ждать скорого окончания войны.

"Мы готовимся, готовятся наши Вооруженные силы, готовится все наше общество для того, чтобы дать сопротивление этому агрессору, этим рашистам, которые прутся на нашу землю. И я никого бы не успокаивал, что это пройдет за день, за два, за неделю, это очень опасная ситуация. Пока враг не будет разбит, чувствовать себя спокойно не от чего. Нам нужна победа, и она обязательно будет", – подчеркнул Данилов.

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий в обращении 3 апреля сообщил о массовом уходе с территории области российских оккупантов, которые тянут за собой изуродованную технику.

По его словам, российские войска начали активно выходить с территории Сумской области с субботы, 2 апреля.

"Последнюю неделю мы наблюдали большое накопление российских войск от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа... Заходили новые колонны, они окапывались, устраивали террор на территории области", – сказал Живицкий.

По его словам, накопление техники было связано с тем, что оккупанты прикрывали отступление своих подбитых подразделений. Теперь же колонны покидают территорию области.

В то же время Живицкий подчеркнул, что отдельные отряды россиян все еще остаются в Сумской области, сейчас проводится зачистка территории от оккупантов.

"Это десятки, возможно, сотни российских военных, которых сейчас активно берут в плен, активно догоняют", – сказал он.

Генштаб ВСУ 3 апреля также сообщал, что российские захватчики отводят вооруженные силы из района города Сумы и, вероятно, "решили отказаться от наступления на северском и частично слобожанском направлениях".

Война России против Украины. Главное (обновляется)