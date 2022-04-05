"Вы сдохнете в муках! Всем вам п...зда". Каминская обратилась к россиянам после массовых убийств в Буче

Пост Каминская сопроводила снимком с букетом роз и отметила локацию – Буча.
"А знаете что? Картинка – она ведь сейчас не важна? На этом фото я с цветами, но это цветы не на вашу могилу. Те, кто верить не хочет, – не поверят! Стыдно сейчас относить себя к нации, которая не спасает, а насилует и убивает маленьких детей. Весь мир против вас, но вы продолжаете п...здеть, что это фейк?! Всегда были войны, всегда были смерти, всегда были трагедии, но, суки, это маленькие дети!" – написала она.
Каминская подчеркнула, что это наши маленькие дети.
"У вас они тоже есть, я уверена, у вас тоже есть жены! И всем вам п...зда! От чистого сердца желаю! Те, кто это делал, те, кто пишет, что это фейк, словят энергетический поток нашей ненависти! Ненависти матерей нашей страны! Вы захлебнетесь желчью, а после кровью, твари! Это ненависть украинского народа, а он у нас сильный, если непонятно. Вы сдохнете в муках!" – заявила певица.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации не менее 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того, как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.