"Вы сдохнете в муках! Всем вам п...зда". Каминская обратилась к россиянам после массовых убийств в Буче

Каминская: Стыдно сейчас относить себя к нации, которая не спасает, а насилует и убивает маленьких детей Фото: babaslavka / Instagram

Пост Каминская сопроводила снимком с букетом роз и отметила локацию – Буча.

"А знаете что? Картинка – она ведь сейчас не важна? На этом фото я с цветами, но это цветы не на вашу могилу. Те, кто верить не хочет, – не поверят! Стыдно сейчас относить себя к нации, которая не спасает, а насилует и убивает маленьких детей. Весь мир против вас, но вы продолжаете п...здеть, что это фейк?! Всегда были войны, всегда были смерти, всегда были трагедии, но, суки, это маленькие дети!" – написала она.

Каминская подчеркнула, что это наши маленькие дети.

"У вас они тоже есть, я уверена, у вас тоже есть жены! И всем вам п...зда! От чистого сердца желаю! Те, кто это делал, те, кто пишет, что это фейк, словят энергетический поток нашей ненависти! Ненависти матерей нашей страны! Вы захлебнетесь желчью, а после кровью, твари! Это ненависть украинского народа, а он у нас сильный, если непонятно. Вы сдохнете в муках!" – заявила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

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