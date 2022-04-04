Мозговая: Я не являюсь фанатом Зеленского, я не голосовала за него. Но он стал моим Президентом за эти почти 40 дней

Мозговая: Если бы мне хотелось почитать какую-то оскорбительную муть о Президенте, то я бы наверняка пошла на страницы каZапов Фото: Олена Мозгова / Facebook

"Если бы мне хотелось почитать какую-то оскорбительную муть о Президенте, то я бы наверняка пошла на страницы каZапов, уверена, там они отрываются по полной. Но я не хожу по помойкам и не хочу, не буду читать это дерьмо в новостной ленте на своей странице!" – заявила она.

Мозговая попросила всех, кто делает это, удалиться с ее страницы.

"Я не являюсь фанатом Зеленского, я не голосовала за него, я не чувствовала и не признавала его своим Президентом. Но я должна признать, что он стал моим Президентом за эти почти 40 дней", – призналась продюсер.

Мозговая добавила, что не будет спорить и что-то кому-то доказывать или отстаивать.

"Как говорил один мой знакомый, п...Zдеть – не мешки ворочать, поэтому все, кому нужно почесать язык, пусть идут и делают это на своих кухнях и страницах в Facebook. А я устала, у меня много дел, и тратить свою энергию на хз что не стану. Поэтому комментарии под этим постом закрою", – написала она.

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