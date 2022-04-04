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04 апреля, 2022
 
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"Маленький украинец. Дитя войны". MamaRika написала письмо от имени своего маленького сына

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MamaRika от имени сына: Я очень скучаю по своему папе
MamaRika от имени сына: Я очень скучаю по своему папе
Фото: mamarika_official / Instagram

Украинская певица MamaRika 3 апреля в Instagram опубликовала послание, написанное от имени своего восьмимесячного сына Давида.

"Я очень скучаю по своему папе. Мы с ним видимся только по Skype, и я не очень понимаю, почему так, потому что еще совсем маленький. Когда подросту, мама обязательно расскажет мне обо всех наших страшных приключениях во время войны, и что нам пришлось пережить вместе. Она у меня очень сильная, но в последнее время часто плачет, поэтому я стараюсь поднимать ей настроение своим громким смехом, попытками говорить какие-то забавные слова, своими крепкими объятиями", – написала MamaRika.

Также она от имени сына отметила, что он скучает по домашнему питомцу – собаке по имени Рокки.

"Если бы я мог говорить, я бы сказал, что мне много не надо: я хочу улыбающихся и счастливых маму и папу рядом, хочу, чтобы мы все вместе вернулись к нам домой и жили так, как раньше. Хочу больше никогда не слышать взрывов, и чтобы все дети были в безопасности, мире и любви. Ваш Давид. Маленький украинец. Дитя войны", – завершила она пост.

Где находится ее муж, продюсер Сергей Середа, певица не уточнила.

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Контекст:

MamaRika родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

MamaRika и ее нынешний продюсер Середа тайно зарегистрировали брак в марте 2020 года.

2 августа MamaRika родила сына. Певица с ребенком эвакуировалась в Польшу в конце марта.

Теги: Украина, Польша, война, дети, война России против Украины, певица, продюсер, муж, объятия, MamaRika
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