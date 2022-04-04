"Плачу, когда представляю, что ощущают люди в оккупированных городах". Хименес-Браво приехал в Украину

"Я устал сидеть в Польше. Больше так не могу. Еду к вам", – написал он.
Хименес-Браво рассказал, что впервые ночевал в бомбоубежище.
"Я плачу, когда представляю, что ощущают люди в оккупированных городах", – признался он.
"Ужасные звуки сирены и взрывов стали привычными для каждого украинца", – написал он.
Телеведущий также разместил селфи-фото, сделанное на фоне панорамы Киева.
"Украина – непобедима. Слава Украине!" – написал он.
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Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России.