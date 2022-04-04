"Плачу, когда представляю, что ощущают люди в оккупированных городах". Хименес-Браво приехал в Украину

"Я устал сидеть в Польше. Больше так не могу. Еду к вам", – написал он.

Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Хименес-Браво рассказал, что впервые ночевал в бомбоубежище.

"Я плачу, когда представляю, что ощущают люди в оккупированных городах", – признался он.





Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Ужасные звуки сирены и взрывов стали привычными для каждого украинца", – написал он.

Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Телеведущий также разместил селфи-фото, сделанное на фоне панорамы Киева.

"Украина – непобедима. Слава Украине!" – написал он.





Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

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