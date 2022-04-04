"Такие эмигранты из Рошляндии должны ехать вон из Украины!" Звезда "Крепостной" Денисенко высказалась о женихе Гросу

"Еще интересует, почему молчит "актер", который пригрелся у нас в Украине и [у которого программы] "Зірковий шлях", "ЖВЛ", "Світське життя" неоднократно брали интервью?" – спросила Денисенко.
"Я понимаю, что каждый воюет по-своему, но когда активный пользователь Instagram и публичный человек ничего не высказывает в своем профиле, это означает замалчивание!" – отметила она.
Денисенко отметила, что подобные личности должны покинуть страну.
"Я считаю, что такие эмигранты из Рошляндии, которые молчат, должны ехать вон из Украины!" – заявила она.
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Гросу с начала марта занимается волонтерством и готовит еду для беженцев.
О романе с Полянским она рассказала в мае 2021 года.
5 марта Денисенко сообщала в Instagram, что ее супруг, актер Андрей Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира.