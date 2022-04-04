"Такие эмигранты из Рошляндии должны ехать вон из Украины!" Звезда "Крепостной" Денисенко высказалась о женихе Гросу

Денисенко: Я понимаю, что каждый воюет по-своему Фото: natalka_denisenko / Instagram

"Еще интересует, почему молчит "актер", который пригрелся у нас в Украине и [у которого программы] "Зірковий шлях", "ЖВЛ", "Світське життя" неоднократно брали интервью?" – спросила Денисенко.





Фото: natalka_denisenko / Instagram

"Я понимаю, что каждый воюет по-своему, но когда активный пользователь Instagram и публичный человек ничего не высказывает в своем профиле, это означает замалчивание!" – отметила она.

Денисенко отметила, что подобные личности должны покинуть страну.

"Я считаю, что такие эмигранты из Рошляндии, которые молчат, должны ехать вон из Украины!" – заявила она.

Фото: natalka_denisenko / Instagram





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