Мозговая о российских агрессорах: Сбуханные рабы, которые сидят в своих ободранных конурах, бухают бражку, занюхивая зловонным куском колбасы

"Им есть за что нас ненавидеть. Они тупые сбуханные рабы, которые искренне ненавидят нас за силу нашу, за любовь к свободе, за достоинство наше, за все то, чего у них нет на генном уровне. В подавляющем большинстве они сидят молча в своих ободранных конурах, бухают бражку, занюхивая зловонным куском колбасы, и смотрят свой говноящик. И все, по большому счету, все их устраивает. И они хотят, чтобы и мы так сидели..." – заявила она.

По словам Мозговой, сначала россияне просто не понимали, зачем украинцам Европа, и демократия.

"Все же и так норм... Сидите, хохлы и не шатайте лодку. А теперь они нас за это ненавидят, и потому уничтожают, убивают и будут это делать снова и снова. У нас есть только один путь к миру – это путь через победу!" – отметила продюсер.

Мозговая добавила, что никакие мирные соглашения не помогут.

"Они просто отойдут, передохнут и нападут снова. И так по кругу... Чтобы разорвать круг сансары, нужно искупить плохую карму с помощью страданий и благих деяний. Страданиями мы уже искупили, а благим деянием будет освобождение планеты от этой гнилой опухоли на карте мира", – заявила она.

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