"Ему нужно пересмотреть ценности или ценники". Мозговая раскритиковала мэра Борисполя, назвавшего Loboda настоящей украинкой

"Поплакала і знов фіалка розцвіла". 1,5 лимона гривен, и вуаля – ты снова "настоящая украинка"... Мэру нужно пересмотреть ценности или ценники", – заявила продюсер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Борисенко 28 марта сообщил, что украинская певица Светлана Лобода (Loboda) вышла с ним на связь в социальных сетях и предложила свою помощь. Он упомянул ее имя в числе других волонтеров, которые помогают городу. Борисенко назвал певицу настоящей украинкой.

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России.

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

После этого певица сама и с помощью своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.