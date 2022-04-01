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"Ему нужно пересмотреть ценности или ценники". Мозговая раскритиковала мэра Борисполя, назвавшего Loboda настоящей украинкой

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Мозговая: 1,5 лимона гривен, и вуаля ты снова "настоящая украинка"
Мозговая: 1,5 лимона гривен, и вуаля – ты снова "настоящая украинка"
Фото: Олена Мозгова / Facebook

Украинский продюсер Алена Мозговая 1 апреля марта в Facebook возмутилась похвалой в адрес строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda со стороны мэра города Борисполь Владимир Борисенко.

"Поплакала і знов фіалка розцвіла". 1,5 лимона гривен, и вуаля – ты снова "настоящая украинка"... Мэру нужно пересмотреть ценности или ценники", – заявила продюсер.

https://www.facebook.com/olenamozgova1/posts/2098929756942117

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Борисенко 28 марта сообщил, что украинская певица Светлана Лобода (Loboda) вышла с ним на связь в социальных сетях и предложила свою помощь. Он упомянул ее имя в числе других волонтеров, которые помогают городу. Борисенко назвал певицу настоящей украинкой.

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России.

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

После этого певица сама и с помощью своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине

Теги: Россия, Украина, война, Борисполь, нападение, Светлана Лобода, волонтеры, война России против Украины, Алена Мозговая, Loboda, награды, певица, награда, Владимир Борисенко
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