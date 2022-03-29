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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"По-разному можем к ней относиться, но после этого я считаю ее настоящей украинкой". Мэр Борисполя рассказал, как Лобода помогает теробороне

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До нападения РФ на Украину Лобода строила карьеру в РФ
До нападения РФ на Украину Лобода строила карьеру в РФ
Фото: lobodaofficial / Instagram

Мэр города Борисполь Владимир Борисенко 28 марта в своем видеообращении, опубликованном в Facebook, сообщил, что украинская певица Светлана Лобода (Loboda) вышла с ним на связь в социальных сетях и предложила свою помощь. Он упомянул ее имя в числе других волонтеров, которые помогают городу.

"Есть даже интересная личность, которая меня шокировали. Со мной на связь вышла Светлана Лобода. По-разному можем к ней относиться, но после этого я считаю ее настоящей украинкой. Передала для нас в тероборону автомобиль – бусик, который мы будем использовать для доставки раненых, не дай бог такие будут, с линии фронта. И оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов",  сказал он.

Комментарий Борисенко о певице прозвучал на шестой минуте ролика.

https://www.facebook.com/borysenkoboryspil/videos/993732377950180/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России.

28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.

1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад"Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.

17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.

21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.

После этого певица сама и с помощью своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине

Теги: Борисполь, Светлана Лобода, волонтеры, территориальная оборона, война России против Украины, Loboda, Владимир Борисенко
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