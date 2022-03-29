"По-разному можем к ней относиться, но после этого я считаю ее настоящей украинкой". Мэр Борисполя рассказал, как Лобода помогает теробороне

"Есть даже интересная личность, которая меня шокировали. Со мной на связь вышла Светлана Лобода. По-разному можем к ней относиться, но после этого я считаю ее настоящей украинкой. Передала для нас в тероборону автомобиль – бусик, который мы будем использовать для доставки раненых, не дай бог такие будут, с линии фронта. И оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов", – сказал он.
Комментарий Борисенко о певице прозвучал на шестой минуте ролика.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
До нападения РФ на Украину Loboda гастролировала в России.
28 февраля украинская ведущая Катя Осадчая обратилась к ней с призывом не замалчивать российскую агрессию против Украины.
1 марта, спустя почти неделю после вторжения РФ в Украину, Loboda, не называя имен, обратилась к людям, "которые вершат судьбы, закончить этот ад". Певица появилась перед камерой в слезах и плакала на протяжении всего ролика.
17 марта артистка показала свой украинский паспорт, заявив, что является гражданкой Украины.
21 марта комитет гуманитарной и информационной политики обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением о лишении государственных наград – почетных званий "народный артист Украины" и "заслуженный артист Украины" – некоторых деятелей культуры, в числе которых была указана и Loboda.
После этого певица сама и с помощью своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной начала публиковать в сетях информацию о том, как и чем помогает Украине.