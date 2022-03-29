"По-разному можем к ней относиться, но после этого я считаю ее настоящей украинкой". Мэр Борисполя рассказал, как Лобода помогает теробороне

"Есть даже интересная личность, которая меня шокировали. Со мной на связь вышла Светлана Лобода. По-разному можем к ней относиться, но после этого я считаю ее настоящей украинкой. Передала для нас в тероборону автомобиль – бусик, который мы будем использовать для доставки раненых, не дай бог такие будут, с линии фронта. И оплатила счет более чем на 1,5 млн грн для покупки бронежилетов и турникетов", – сказал он.

Комментарий Борисенко о певице прозвучал на шестой минуте ролика.

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