Кондратюк: Тодоренко подносит патроны ребятам, которые стреляют в наших военных и мирных граждан

Кондратюк: Сегодня невозможно быть "вне политики" – не то время! Фото: Igor Kondratiuk / Facebook

"Для меня еще с 2014 года россияне – заложники [президента РФ Владимира] Путина и своей неплохой жизни, по крайней мере, до начала войны. И судя по тому, что я читаю в сети и в статьях, у них вообще нет понимания ситуации", – отметил он.

Продюсер добавил, что людей, которые поняли украинцев, можно пересчитать по пальцам двух рук.

"Те, кто поддерживают Украину, тем более если они общественные деятели, вынуждены были выехать из России, потому что это опасно", – заявил он.

По мнению Кондратюка, украинские исполнители, оставшиеся жить и работать в РФ, во время войны оказались в позорной ситуации и отмалчиваются из страха.

"При этом они обслуживают агрессора, и это их делает его помощниками. Например, [телеведущая] Регина Тодоренко подносит патроны тем ребятам, которые стреляют в наших военных и мирных граждан. Может, ей это кто-то сказал, может кто-то скажет. Потому что сегодня невозможно быть "вне политики" – не то время!" – заявил Кондратюк.

Продюсер отметил, что певицам Таисии Повалий, Maruv, Ани Лорак и Loboda следовало уехать из России еще в 2014 году, после Революции достоинства.

"У них не хватило мозгов после марта 2014 года понять, что выступления в России – это поддержка убийства россиянами украинцев, поэтому не о чем говорить. (...) Они выбрали сторону агрессора. Им хотелось денег, им хотелось показать, что они понимают больше, чем мы, украинцы, которых тот агрессор расстреливает, отбирает территории… Это значит, что они безмозглые куклы. И все. Больше ничего не скажешь", – заявил он.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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