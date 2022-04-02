  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео

В начале показали видео, снятое фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком в Киеве на Софийской площади. К нему присоединились Настя Каменских, Джамала, Иван Дорн, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Dorofeeva, Павел Зибров, ХАС, Дмитрий Каднай, а также Леся Никитюк, шоумены Юрий Ткач и Егор Крутоголов.

В первой части ролика песня исполняется а капелла, во второй присоединяется бит диджея The Kiffness.

Видео создали в поддержку концерта "Добрий вечір! Ми з України!", который покажут 2 апреля в 21.00 по телеканалу "ТЕТ". Мероприятие состоялось 1 апреля в Варшаве. Собранные средства будут перечислены в фонд телеведущей Марии Ефросининой "Фонд Маша". Их направят на помощь украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины.