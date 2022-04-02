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02 апреля, 2022
 
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"Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео

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NK спела вместе с коллегами
NK спела вместе с коллегами
Скриншот: MUZVAR / YouTube

Известные украинские исполнители спели народную песню "Ой у лузі червона калина". Видео разместили 1 апреля на YouTube-канале MUZVAR.

В начале показали видео, снятое фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком в Киеве на Софийской площади. К нему присоединились Настя Каменских, Джамала, Иван Дорн, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Dorofeeva, Павел Зибров, ХАС, Дмитрий Каднай, а также Леся Никитюк, шоумены Юрий Ткач и Егор Крутоголов.

В первой части ролика песня исполняется а капелла, во второй присоединяется бит диджея The Kiffness.

Видео создали в поддержку концерта "Добрий вечір! Ми з України!", который покажут 2 апреля в 21.00 по телеканалу "ТЕТ". Мероприятие состоялось 1 апреля в Варшаве. Собранные средства будут перечислены в фонд телеведущей Марии Ефросининой "Фонд Маша". Их направят на помощь украинским детям, пострадавшим от войны России против Украины.

видео

Видео: MUZVAR / YouTube
Теги: Россия, Украина, Бумбокс, концерт, помощь, Иван Дорн, Джамала, видео, Настя Каменских, Павел Зибров, Наталья Могилевская, Оля Полякова, Леся Никитюк, Юрий Ткач, Егор Крутоголов, ролик, Dorofeeva, Дмитрий Каднай
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