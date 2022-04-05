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На заседании Совбеза ООН обсуждают военные преступления в Украине во время вторжения РФ. Трансляция

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5 апреля в Нью-Йорке началось заседание Совета Безопасности ООН, созванное Великобританией, которая председательствует в Совбезе. Прямую трансляцию ведет Общественное. Тема заседания: массовые убийства российскими оккупантами мирных жителей Киевской области.

На 4 апреля созвать заседание Совбеза пыталась Россия под предлогом якобы "преступных провокаций украинских военных и радикалов" в Буче. Британия ответила отказом за запрос РФ.

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.

Действия оккупационных войск осудили в ГерманииВеликобританииФранции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.

Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации не менее 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством. 

После того, как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.

4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.

Теги: ООН, Великобритания, убийство, война, оккупация, Нью-Йорк, Совет Безопасности ООН, вторжение, расследование, Буча, преступление, трансляция, война России против Украины, погибшие, заседание, российские военные
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