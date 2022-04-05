"Они будут обвинять всех, чтобы оправдать себя". Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

"Я знаю, и вы прекрасно знаете, что будут говорить представители РФ на обвинения в преступлениях в Буче, Ирпене... Они уже не раз это говорили. Самый показательный пример – после сбития российскими силами из российского оружия над украинским Донбассом малазийского боинга. Они будут обвинять всех, чтобы оправдать себя. Они будут говорить: мол, есть разные версии, а какая из них правдивая – невозможно установить. Они будут говорить: мол, тела убитых подкинули, а все видео – постановка", – сказал Зеленский.
Он добавил, что есть безусловные доказательства вины российских оккупантов.
"Есть спутниковые снимки. Есть возможность провести полное прозрачное расследование. Именно в этом мы заинтересованы. Максимальный доступ журналистов, максимальное сотрудничество с международными институциями. Привлечение Международного уголовного суда. Полная правда. Полная ответственность. В этом должно быть заинтересовано и каждое государство в системе ООН", – заявил президент.
Россия пыталась созвать заседание Совбеза под предлогом якобы "преступных провокаций украинских военных и радикалов в Буче" на 4 апреля. Британия ответила отказом на запрос РФ и назначила заседание на 5 апреля.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации не менее 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того, как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.
4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.