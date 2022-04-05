"Они будут обвинять всех, чтобы оправдать себя". Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН

Зеленский: Есть возможность провести полное прозрачное расследование. Именно в этом мы заинтересованы Фото: EPA

"Я знаю, и вы прекрасно знаете, что будут говорить представители РФ на обвинения в преступлениях в Буче, Ирпене... Они уже не раз это говорили. Самый показательный пример – после сбития российскими силами из российского оружия над украинским Донбассом малазийского боинга. Они будут обвинять всех, чтобы оправдать себя. Они будут говорить: мол, есть разные версии, а какая из них правдивая – невозможно установить. Они будут говорить: мол, тела убитых подкинули, а все видео – постановка", – сказал Зеленский.

Он добавил, что есть безусловные доказательства вины российских оккупантов.

"Есть спутниковые снимки. Есть возможность провести полное прозрачное расследование. Именно в этом мы заинтересованы. Максимальный доступ журналистов, максимальное сотрудничество с международными институциями. Привлечение Международного уголовного суда. Полная правда. Полная ответственность. В этом должно быть заинтересовано и каждое государство в системе ООН", – заявил президент.

Россия пыталась созвать заседание Совбеза под предлогом якобы "преступных провокаций украинских военных и радикалов в Буче" на 4 апреля. Британия ответила отказом на запрос РФ и назначила заседание на 5 апреля.

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