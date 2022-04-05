Зеленский: У России есть свое видение Донбасса, а у нас есть свое. Считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам

Зеленский говорил о гарантиях безопасности Украины, требованиях, которые выдвинула Россия на переговорах, и самом переговорном процессе.

"Второй пункт, который обсуждался, – это Крым. До Донбасса руки не дошли, потому что у России есть свое видение Донбасса, а у нас есть свое. Поэтому у меня было простое предложение. Я считаю, что мы не сможем договориться сразу по всем пунктам. Это невозможно, даже если у нас будут переговоры. Невозможно. Если стороны хотят закончить войну – а стороны – тут это уже не только стороны войны, мы и РФ, но и уже западные наши партнеры, они все участники в этом и будут гарантами безопасности – поэтому я и говорю, что если все стороны хотят, чтобы война в Украине, между Россией и Украиной, завершилась, то все должны над этим работать ежедневно", – сказал он.

Сейчас Россия стягивает на Донбасс свои войска, сообщил Зеленский.

"Там нет никакой другой цели. Мы точно это понимаем. Тут никакой большой стратегии у РФ, мы считаем, нет. Они не заняли эту часть – занимают Донбасс. Донбасс, и юг Украины, и коридор в Крым, и Херсонскую область, и Запорожскую область... Нам, в принципе, понятно, что они делают. Для того, чтобы им это удалось, они будут сражаться за Донбасс. А Мариуполь – это для нас жизнь, для нас это город, они не понимают, что это. В принципе, для них это медалька, которую они хотят повесить себе на грудь. Примерно так", – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что предложение Украины в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя и обязать обе страны на время переговоров не использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, которое было озвучено в Стамбуле 29 марта, не является мораторием на переговоры о Крыме.

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