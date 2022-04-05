По его мнению, это предложение не является мораторием на переговоры о деоккупации Крыма и не является компромиссным.

"Я посмотрел бы, где мы находимся с Крымом, в какой точке, и какие у нас возможности вернуть Крым недипломатическим путем. Я бы ответил себе на этот вопрос, а потом рассматривал бы, что еще есть и как еще возможно. Чтобы было понимание: 10–15 лет – это некоторый формат предложения от Украины и, я думаю, где-то столько же процентов, что Россия на это согласится. Где-то 10–15%. Потому что 10–15 лет это не о том, чтобы не поднимать эту тему. Это договоренность сторон, что в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем, – отметил он. – Я считаю, что это решение неплохое. Сейчас".

Достижение такой договоренности по Крыму будет для Украины победой, считает Зеленский.

"Некоторые вещи решать с танками на твоей территории или с ракетами или с возможностью прилетов ракет невозможно. Даже к обществу [обращаться] невозможно. Никто тебя не услышит и правильно сделает общество. Потому что ракеты летят, а ты говоришь о чем-то. Я считаю, что это сильная позиция. Потому что если дипломатический путь – то можно это решить в течение 10 лет. Это договоренности, которые через 10 или 15 лет не существуют, потому что стороны не способны были решить это таким путем, – добавил он. – Я уверен, что тут и близко нет компромисса и что он может появиться с той стороны и он впереди. Это запросная позиция. Так и есть. Конечно, главная наша позиция: "Идите прочь с нашей территории".

Война России против Украины. Главное (обновляется)



