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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о предложении Украины вести переговоры по Крыму 10–15 лет: Столько же процентов, что Россия согласится

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Зеленский о переговорах с РФ: Конечно, главная наша позиция: "Идите прочь с нашей территории"
Зеленский о переговорах с РФ: Конечно, главная наша позиция: "Идите прочь с нашей территории"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается, что Россия согласится на предложение вести переговоры о деоккупации Крыма 10–15 лет. Об этом он заявил в интервью украинским СМИ 5 апреля, запись беседа обнародовали в Facebook Офиса президента.

По его мнению, это предложение не является мораторием на переговоры о деоккупации Крыма и не является компромиссным.

"Я посмотрел бы, где мы находимся с Крымом, в какой точке, и какие у нас возможности вернуть Крым недипломатическим путем. Я бы ответил себе на этот вопрос, а потом рассматривал бы, что еще есть и как еще возможно. Чтобы было понимание: 10–15 лет – это некоторый формат предложения от Украины и, я думаю, где-то столько же процентов, что Россия на это согласится. Где-то 10–15%. Потому что 10–15 лет это не о том, чтобы не поднимать эту тему. Это договоренность сторон, что в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем, – отметил он. – Я считаю, что это решение неплохое. Сейчас". 

Достижение такой договоренности по Крыму будет для Украины победой, считает Зеленский. 

"Некоторые вещи решать с танками на твоей территории или с ракетами или с возможностью прилетов ракет невозможно. Даже к обществу [обращаться] невозможно. Никто тебя не услышит и правильно сделает общество. Потому что ракеты летят, а ты говоришь о чем-то. Я считаю, что это сильная позиция. Потому что если дипломатический путь – то можно это решить в течение 10 лет. Это договоренности, которые через 10 или 15 лет не существуют, потому что стороны не способны были решить это таким путем, – добавил он. – Я уверен, что тут и близко нет компромисса и что он может появиться с той стороны и он впереди. Это запросная позиция. Так и есть. Конечно, главная наша позиция: "Идите прочь с нашей территории". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С конца марта делегации Украины и России ведут переговоры о завершении войны, 29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд таких переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя и обязать обе страны на время переговоров не использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крымского полуострова на переговорах с Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, Севастополь, оккупация, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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