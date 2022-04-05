Украине нужны страны, которые в случае угрозы смогут сразу Россию под колбу загнать – Зеленский о гарантиях безопасности

Зеленский: Нам не нужно 40 стран, которые готовы по команде включиться и воевать за Украину. Нам нужен круг стран, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие и ввести санкции

Зеленский, говоря о гарантиях безопасности для Украины, сказал, что для государства в этом вопросе есть "важные элементы".

"Для меня лично – кто эти люди, которые гарантируют на безопасность, какую они гарантируют безопасность, будет ли это выполняться, насколько это возможно, когда один из этих участников – РФ (после Бучи и так далее можно ли в это верить в принципе?), то есть насколько это юридически весомо и мощно. И эти гаранты – что они гарантируют? Какие конкретно пункты этих гарантий? Все это обсуждается на уровне советников лидеров государств", – отметил он.

По словам Зеленского, такие переговоры на уровне советников ведутся с Великобританией, США, Францией, Германией, Турцией, Италией, Израилем.

"С Польшей начали работу, они очень хотят присоединиться, – отметил президент. – Есть и Ирландия, есть много наших друзей, которые хотят присоединиться".

Как сказал президент, сейчас идет первый этап обсуждений – "круг этих гарантов, насколько они мощные и что готовы гарантировать".

"Обсуждение – что, потому что все эти разные страны готовы гарантировать разное. Пока мы не получили перечень стран, которые готовы 100-процентно включиться за нас. Это важный очень момент. Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, звонку, договоренности включиться и воевать за Украину. Нам это не нужно, нам нужны серьезные игроки. Нам нужен круг стран, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие, нам нужны отельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, чтобы все эти санкции – глубоко заранее разработанные – тоже были выписаны и в первую же секунду, еще чтобы не было ни одной пули, когда мы почувствовали угрозу со стороны Российской Федерации, чтобы круг этих государств объединился и в течение суток – двух-трех дней – ввел все сразу. [Чтобы] заблокировали, просто под колбу загнали такое государство", – заявил президент.

Он сказал, что разные страны смогут предоставить Украине гарантии на разных уровнях.

"Пока всю эту картину мы не сложили, потому что не было встреч с нами всех советников, кроме РФ. Мы хотим встретиться со всеми, они сказали, что готовы с нами встречаться, готовы говорить. Но такой встречи в Украине еще не состоялось, мы ожидаем ее в ближайшее время. Если такая встреча состоится, тогда мы с пониманием что у нас есть те или иные гарантии безопасности, сможем продолжать этот первый кейс – "Гарантии безопасности Украины", которые предусматривают нашу внеблоковость в том или ином военном блоке", – добавил Зеленский.

По его словам, позиция, озвученная в Стамбуле 29 марта, корректируется: "Я бы не сказал, что все, что было озвучено в Стамбуле, так и идет. Потому что много деталей".

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