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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине нужны страны, которые в случае угрозы смогут сразу Россию под колбу загнать – Зеленский о гарантиях безопасности

Зеленский: Нам не нужно 40 стран, которые готовы по команде включиться и воевать за Украину. Нам нужен круг стран, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие и ввести санкции
Зеленский: Нам не нужно 40 стран, которые готовы по команде включиться и воевать за Украину. Нам нужен круг стран, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие и ввести санкции

Украина пока не получила перечень государств, полностью готовых "включиться" за нее в плане обеспечения гарантий безопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью украинским СМИ 5 апреля, запись беседы обнародована в Facebook Офиса президента.

Зеленский, говоря о гарантиях безопасности для Украины, сказал, что для государства в этом вопросе есть "важные элементы". 

"Для меня лично – кто эти люди, которые гарантируют на безопасность, какую они гарантируют безопасность, будет ли это выполняться, насколько это возможно, когда один из этих участников – РФ (после Бучи и так далее можно ли в это верить в принципе?), то есть насколько это юридически весомо и мощно. И эти гаранты – что они гарантируют? Какие конкретно пункты этих гарантий? Все это обсуждается на уровне советников лидеров государств", – отметил он. 

По словам Зеленского, такие переговоры на уровне советников ведутся с Великобританией, США, Францией, Германией, Турцией, Италией, Израилем.  

"С Польшей начали работу, они очень хотят присоединиться, – отметил президент. – Есть и Ирландия, есть много наших друзей, которые хотят присоединиться". 

Как сказал президент, сейчас идет первый этап обсуждений – "круг этих гарантов, насколько они мощные и что готовы гарантировать". 

"Обсуждение – что, потому что все эти разные страны готовы гарантировать разное. Пока мы не получили перечень стран, которые готовы 100-процентно включиться за нас. Это важный очень момент. Нам не нужно иметь 40 стран мира, которые готовы по команде, звонку, договоренности включиться и воевать за Украину. Нам это не нужно, нам нужны серьезные игроки. Нам нужен круг стран, готовых в течение 24 часов предоставить любое оружие, нам нужны отельные страны, от которых реально зависит санкционная политика, чтобы все эти санкции – глубоко заранее разработанные – тоже были выписаны и в первую же секунду, еще чтобы не было ни одной пули, когда мы почувствовали угрозу со стороны Российской Федерации, чтобы круг этих государств объединился и в течение суток – двух-трех дней – ввел все сразу. [Чтобы] заблокировали, просто под колбу загнали такое государство", – заявил президент. 

Он сказал, что разные страны смогут предоставить Украине гарантии на разных уровнях. 

"Пока всю эту картину мы не сложили, потому что не было встреч с нами всех советников, кроме РФ. Мы хотим встретиться со всеми, они сказали, что готовы с нами встречаться, готовы говорить. Но такой встречи в Украине еще не состоялось, мы ожидаем ее в ближайшее время. Если такая встреча состоится, тогда мы с пониманием что у нас есть те или иные гарантии безопасности, сможем продолжать этот первый кейс – "Гарантии безопасности Украины", которые предусматривают нашу внеблоковость в том или ином военном блоке", – добавил Зеленский. 

По его словам, позиция, озвученная в Стамбуле 29 марта, корректируется: "Я бы не сказал, что все, что было озвучено в Стамбуле, так и идет. Потому что много деталей". 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Накануне переговоров в Турции глава украинской делегации Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он подчеркнул, что Украина никогда на это не согласится.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Турция, Израиль, Польша, Франция, Великобритания, Италия, переговоры, Ирландия, Владимир Зеленский, война России против Украины
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