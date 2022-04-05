Зеленский о переговорах с РФ: Может так произойти, что и не будет встречи

Зеленский отвечал на вопрос о переговорах с Россией после таких трагедий, как произошедшая в городе Буча Киевской области в период оккупации российскими войсками, где были убиты сотни мирных жителей.
"Легче всего сказать, что "я с тобой не буду говорить". И понятно, почему: "После всего, что вы сделали – вот, пожалуйста". Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагами, знать, что это конкретно война России против Украины, все это признать – мы считаем, что это геноцид, что они должны понести все наказания за это – и при всей этой позиции найти возможность встречаться. И на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку относительно этих переговоров. А там – будет как будет. Может так произойти, что не будет встречи. Может так произойти", – сказал он.
Президент не уточнил, какую именно встречу имеет в виду – делегаций двух стран (последний раз очно они встречались 29 марта) или свою с главой Кремля Владимиром Путиным, организация которой сейчас обсуждается.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска зашли в Бучу в первые дни войны РФ против Украины. Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк сообщил 31 марта в эфире национального телемарафона, что Буча пока контролируется противником. "Там закрепилась Росгвардия, идет постоянный минометный обстрел, в первую очередь – по логистическим трассам, откуда можно зайти, подойти", – сказал Павлюк.
1 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что город освобожден от оккупантов, но там еще опасно находиться – в городе много мин и растяжек, оставленных войсками РФ. На следующий день Минобороны сообщило об освобождении всей Киевской области.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации около 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того, как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.