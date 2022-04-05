Зеленский о переговорах с РФ: Может так произойти, что и не будет встречи

Зеленский: Нужно ставить себе планку относительно этих переговоров. А там – будет как будет Фото: president.gov.ua

Зеленский отвечал на вопрос о переговорах с Россией после таких трагедий, как произошедшая в городе Буча Киевской области в период оккупации российскими войсками, где были убиты сотни мирных жителей.

"Легче всего сказать, что "я с тобой не буду говорить". И понятно, почему: "После всего, что вы сделали – вот, пожалуйста". Самое сложное – говорить, что они сделали, признать их врагами, знать, что это конкретно война России против Украины, все это признать – мы считаем, что это геноцид, что они должны понести все наказания за это – и при всей этой позиции найти возможность встречаться. И на этой встрече найти выход и при этом не утратить свою территорию. Я считаю, что нужно ставить себе такую планку относительно этих переговоров. А там – будет как будет. Может так произойти, что не будет встречи. Может так произойти", – сказал он.

Президент не уточнил, какую именно встречу имеет в виду – делегаций двух стран (последний раз очно они встречались 29 марта) или свою с главой Кремля Владимиром Путиным, организация которой сейчас обсуждается.

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