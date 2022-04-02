Арахамия: Драфты документов на переговорах Украины и РФ готовы к обсуждению президентами

Мы считаем, что встреча Зеленского с Путиным с высокой долей вероятности может пройти в Турции Фото: sluga-narodu.com

"Российская Федерация по всем позициям дала официальный ответ, который состоит в том, что они принимают [украинскую] позицию, за исключением вопроса Крыма. [Министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба сказал, что официального подтверждения нет в письменном виде, но в устном виде по состоянию на вчера в режиме видеоконференции услышали, что российская сторона не возражает против таких позиций, и мы дальше двигаемся с точки зрения юридической больше... Они [россияне] подтвердили наш тезис, что драфты документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственные консультации между двумя лидерами государств – президентами Украины и РФ. Поэтому у нас задача – быстрее наработать какую-то финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которых мы уже касались, и готовить возможную встречу президентов", – сказал Арахамия.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган 1 апреля звонил украинской стороне и президенту РФ Владимиру Путину.

"И он [Путин] якобы уже подтвердил со своей стороны, что они в ближайшее время готовы организовывать встречу. Еще, конечно, неизвестна ни дата, ни место, но мы считаем, что это с высокой вероятностью будет в Стамбуле или в Анкаре, то есть в Турции", – заявил политик.

Арахамия заверил, что Украина не будет подписывать документы, согласно которым Россия может иметь право вето.

"Мы с ними это обсуждаем, они слышат логику и понимают, что так не может быть. И мы проговариваем другой формат, где у нас есть мирный договор с Россией, но для безопасности добавляются другие страны и Россия не может блокировать этот процесс. То есть это закладывается в механизме активации этих гарантий. И мне кажется, в финальном раунде мы выйдем на то, что они воспримут эту позицию, потому что иначе мы ничего подписывать вообще не будем", – сказал он.

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