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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арахамия: Драфты документов на переговорах Украины и РФ готовы к обсуждению президентами

Мы считаем, что встреча Зеленского с Путиным с высокой долей вероятности может пройти в Турции
Мы считаем, что встреча Зеленского с Путиным с высокой долей вероятности может пройти в Турции
Фото: sluga-narodu.com

Российская сторона на видеоконференции 1 апреля подтвердила, что проекты соглашений, которые обсуждались на встрече в Стамбуле, готовы для обсуждения президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа", член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в эфире объединенного телемарафона 2 апреля, который транслировал канал "Украина 24".

"Российская Федерация по всем позициям дала официальный ответ, который состоит в том, что они принимают [украинскую] позицию, за исключением вопроса Крыма. [Министр иностранных дел Украины Дмитрий] Кулеба сказал, что официального подтверждения нет в письменном виде, но в устном виде по состоянию на вчера в режиме видеоконференции услышали, что российская сторона не возражает против таких позиций, и мы дальше двигаемся с точки зрения юридической больше... Они [россияне] подтвердили наш тезис, что драфты документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственные консультации между двумя лидерами государств – президентами Украины и РФ. Поэтому у нас задача – быстрее наработать какую-то финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которых мы уже касались, и готовить возможную встречу президентов", – сказал Арахамия.

Он отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган 1 апреля звонил украинской стороне и президенту РФ Владимиру Путину.

"И он [Путин] якобы уже подтвердил со своей стороны, что они в ближайшее время готовы организовывать встречу. Еще, конечно, неизвестна ни дата, ни место, но мы считаем, что это с высокой вероятностью будет в Стамбуле или в Анкаре, то есть в Турции", – заявил политик.

Арахамия заверил, что Украина не будет подписывать документы, согласно которым Россия может иметь право вето.

"Мы с ними это обсуждаем, они слышат логику и понимают, что так не может быть. И мы проговариваем другой формат, где у нас есть мирный договор с Россией, но для безопасности добавляются другие страны и Россия не может блокировать этот процесс. То есть это закладывается в механизме активации этих гарантий. И мне кажется, в финальном раунде мы выйдем на то, что они воспримут эту позицию, потому что иначе мы ничего подписывать вообще не будем", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Накануне переговоров в Турции глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он подчеркнул, что Украина никогда на это не согласится.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталия и Германия. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Давид Арахамия
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