Даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия может вернуться – Зеленский

Зеленский: Мы понимаем, что даже если мы подпишем самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться. Если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем Фото: president.gov.ua

Запись беседы Зеленского с журналистами обнародовали в Facebook Офиса президента.

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

"Фразу про демилитаризацию мы забыли еще тогда, когда мне предлагали выехать из Киева. Мы им [России] сказали: фразы "демилитаризация" и "денацификация" забудьте. Денацификация – звучит оскорбительно, мы можем использовать этот термин в вашу сторону и, как показала та же Буча, мы были правы. Это не к нам вопрос. Хотите – ставьте перед зеркалом этот вопрос", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина "не воспринимала историю" о "демилитаризации".

"Для нас это выглядит очень понятным. Гарантии безопасности – какая у нас будет армия. Мы объяснили, что армия должна быть соответственной той, что у нас есть, которая способна защищать наше государство. Далее – там идут детали, когда люди о чем-то говорят на техническом уровне. У нас есть позиция. Она общая с главнокомандующим [ВСУ генералом Валерием Залужным]. Мы понимаем, что делаем. Это если говорить о таких важных пунктах. Мы понимаем, что даже если мы подпишем с вами самое мощное соглашение, Россия через два года может вернуться. Просто понимаем это. Если мы с вами принимаем это, то соответствующим образом и действуем. Мало того, я знаю, что представитель украинской делегации Давид [Арахамия] точно передавал коммуникационно [РФ] от меня, что мы не верим, поэтому когда будем говорить о тех или иных вещах об обороноспособности нашего государства, мы сразу говорим: мы будем строить государство, которое способно защитить себя самостоятельно", – добавил президент.

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