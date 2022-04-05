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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле". В "Фельдман Экопарке" могут усыпить хищников

Фельдман: Может, спасем маленьких ягуаров, маленьких пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены
Фельдман: Может, спасем маленьких ягуаров, маленьких пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены
Фото: Александр Фельдман / Facebook

Владелец "Фельдман Экопарка", внефракционный народный депутат Александр Фельдман сообщил 5 апреля, что в экопарке рассматривают возможность усыпления крупных хищников, если их не удастся эвакуировать. Видео опубликовано на странице политика в Facebook.

Он сообщил, что экопарк вчера подвергся массированному обстрелу ракетами и авиацией, львы и тигры выжили.

"Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки. Мы этого допустить не можем", – отметил депутат.

По его словам, сегодня до вечера будет принято решение: если не удастся эвакуировать хищников, их придется усыпить.

"Ребята работают в Чутово Полтавской области в большом старом конном комплексе. Если  будет найдено решение, может, кого-то спасем. Может, спасем маленьких ягуаров, маленьких пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены", – заявил Фельдман.

Он добавил, что это усыпление хищников вынужденная мера, главный приоритет – жизнь людей.

https://www.facebook.com/pochta.feldman/videos/273152091551820/

Часть животных из экопарка смогли эввакуировать. 24 марта из него вывезли кенгуру, в Полтавскую область также вывезли семью тапиров с детенышем. Некоторых животных из экопарка – приматов, птиц, копытных – приютил Харьковский зоопарк. Об этом Фельдман сообщил Facebook 4 апреля.

"Вместе мы сможем сохранить их для Харькова и Украины. Верю, что после окончания войны наше сотрудничество будет только расширяться – и по обмену животными, и по научным, образовательным и многим другим программам", – написал он.

https://www.facebook.com/pochta.feldman/videos/344997440928254/

В экопарке планируют продолжить эвакуацию других животных и просят оказать финансовую помощь. Реквизиты для этого опубликованы на сайте "Фельдман экопарка".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.

24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".

17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе.

19 марта в результате стрельбы россиян погибли девять благородных оленей.

25 марта стало известно, что жертвами стрельбы российских оккупантов стали еще семь животных – четыре лани и три валлийские козы.

31 марта пресс-служба экопарка сообщила, что в результате обстрела российской оккупационной армией погибла пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.

Теги: Украина, Харьков, животные, война России против Украины, медведи, тигры, Александр Фельдман, Фельдман Экопарк
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