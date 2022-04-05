"Обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле". В "Фельдман Экопарке" могут усыпить хищников

Фельдман: Может, спасем маленьких ягуаров, маленьких пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены Фото: Александр Фельдман / Facebook

Он сообщил, что экопарк вчера подвергся массированному обстрелу ракетами и авиацией, львы и тигры выжили.

"Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки. Мы этого допустить не можем", – отметил депутат.

По его словам, сегодня до вечера будет принято решение: если не удастся эвакуировать хищников, их придется усыпить.

"Ребята работают в Чутово Полтавской области в большом старом конном комплексе. Если будет найдено решение, может, кого-то спасем. Может, спасем маленьких ягуаров, маленьких пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены", – заявил Фельдман.

Он добавил, что это усыпление хищников вынужденная мера, главный приоритет – жизнь людей.

Часть животных из экопарка смогли эввакуировать. 24 марта из него вывезли кенгуру, в Полтавскую область также вывезли семью тапиров с детенышем. Некоторых животных из экопарка – приматов, птиц, копытных – приютил Харьковский зоопарк. Об этом Фельдман сообщил Facebook 4 апреля.

"Вместе мы сможем сохранить их для Харькова и Украины. Верю, что после окончания войны наше сотрудничество будет только расширяться – и по обмену животными, и по научным, образовательным и многим другим программам", – написал он.

В экопарке планируют продолжить эвакуацию других животных и просят оказать финансовую помощь. Реквизиты для этого опубликованы на сайте "Фельдман экопарка".

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