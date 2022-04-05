"Обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле". В "Фельдман Экопарке" могут усыпить хищников

Он сообщил, что экопарк вчера подвергся массированному обстрелу ракетами и авиацией, львы и тигры выжили.
"Их вольеры пока еще чудом сохраняют целостность, но еще один обстрел – и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи могут оказаться на воле и пойти в сторону Харькова или в близлежащие поселки. Мы этого допустить не можем", – отметил депутат.
По его словам, сегодня до вечера будет принято решение: если не удастся эвакуировать хищников, их придется усыпить.
"Ребята работают в Чутово Полтавской области в большом старом конном комплексе. Если будет найдено решение, может, кого-то спасем. Может, спасем маленьких ягуаров, маленьких пантер. Но все взрослые животные, скорее всего, будут уничтожены", – заявил Фельдман.
Он добавил, что это усыпление хищников вынужденная мера, главный приоритет – жизнь людей.
Часть животных из экопарка смогли эввакуировать. 24 марта из него вывезли кенгуру, в Полтавскую область также вывезли семью тапиров с детенышем. Некоторых животных из экопарка – приматов, птиц, копытных – приютил Харьковский зоопарк. Об этом Фельдман сообщил Facebook 4 апреля.
"Вместе мы сможем сохранить их для Харькова и Украины. Верю, что после окончания войны наше сотрудничество будет только расширяться – и по обмену животными, и по научным, образовательным и многим другим программам", – написал он.
В экопарке планируют продолжить эвакуацию других животных и просят оказать финансовую помощь. Реквизиты для этого опубликованы на сайте "Фельдман экопарка".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.
24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе.
19 марта в результате стрельбы россиян погибли девять благородных оленей.
25 марта стало известно, что жертвами стрельбы российских оккупантов стали еще семь животных – четыре лани и три валлийские козы.
31 марта пресс-служба экопарка сообщила, что в результате обстрела российской оккупационной армией погибла пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.