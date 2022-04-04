Семью тапиров из "Фельдман Экопарка" вывезли в Полтавскую область

Для тапиров Далмы, Пинто и Долли подготовили временный дом в "Экопарке Ковалівка".
3 апреля сотрудники экопарка сообщили в Facebook, что животные нормально перенесли переезд и осваивают новую территорию.
"Тем временем эвакуация зверей с территории экопарка продолжается, нам еще нужно вывезти многих животных", – отметили в посте.
27 марта "Экопарк Ковалівка" проинформировал в Facebook, что с тапирами из Харькова приехали древесные дикобразы, игуаны, черепахи и маленькие ягуары.
"Пока планируем строить вольеры, ведь всех нужно разместить", – сообщили в релизе.
Экопарк также опубликовал счет, на который желающие могут перевести деньги для поддержки животных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.
24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, владелец экопарка, внефракционный народный депутат Александр Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе.
19 марта в результате стрельбы россиян погибли девять благородных оленей.
25 марта стало известно, что жертвами стрельбы российских оккупантов стали еще семь животных – четыре лани и три валлийские козы.
31 марта пресс-служба экопарка сообщила, что в результате обстрела российской оккупационной армией погибла пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.