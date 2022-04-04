Семью тапиров из "Фельдман Экопарка" вывезли в Полтавскую область

Для тапиров Далмы, Пинто и Долли подготовли временный дом в "Экопарке Ковалівка" Фото: Екопарк Ковалівка / Facebook

Для тапиров Далмы, Пинто и Долли подготовили временный дом в "Экопарке Ковалівка".

3 апреля сотрудники экопарка сообщили в Facebook, что животные нормально перенесли переезд и осваивают новую территорию.

"Тем временем эвакуация зверей с территории экопарка продолжается, нам еще нужно вывезти многих животных", – отметили в посте.

27 марта "Экопарк Ковалівка" проинформировал в Facebook, что с тапирами из Харькова приехали древесные дикобразы, игуаны, черепахи и маленькие ягуары.

"Пока планируем строить вольеры, ведь всех нужно разместить", – сообщили в релизе.

Экопарк также опубликовал счет, на который желающие могут перевести деньги для поддержки животных.

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