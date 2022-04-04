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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Семью тапиров из "Фельдман Экопарка" вывезли в Полтавскую область

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Для тапиров Далмы, Пинто и Долли подготовли временный дом в "Экопарке Ковалівка"
Для тапиров Далмы, Пинто и Долли подготовли временный дом в  "Экопарке Ковалівка"
Фото: Екопарк Ковалівка / Facebook

Единственную пару тапиров в Украине, у которой есть детеныш, смогли вывезли из "Фельдман Экопарка", обстреливаемого оккупационными войсками РФ, в Полтавскую область. Об этом 2 апреля сообщила в Facebook пресс-служба экопарка.

Для тапиров Далмы, Пинто и Долли подготовили временный дом в "Экопарке Ковалівка".

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/videos/345549414277869/

3 апреля сотрудники экопарка сообщили в Facebook, что животные нормально перенесли переезд и осваивают новую территорию.

"Тем временем эвакуация зверей с территории экопарка продолжается, нам еще нужно вывезти многих животных", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/videos/644582963300524/

27 марта "Экопарк Ковалівка" проинформировал в Facebook, что с тапирами из Харькова приехали древесные дикобразы, игуаны, черепахи и маленькие ягуары.

"Пока планируем строить вольеры, ведь всех нужно разместить", – сообщили в релизе.

Экопарк также опубликовал счет, на который желающие могут перевести деньги для поддержки животных.

https://www.facebook.com/kovalivkaZoo/posts/504739351141841

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.

24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, владелец экопарка, внефракционный народный депутат Александр Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".

17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе.

19 марта в результате стрельбы россиян погибли девять благородных оленей.

25 марта стало известно, что жертвами стрельбы российских оккупантов стали еще семь животных – четыре лани и три валлийские козы.

31 марта пресс-служба экопарка сообщила, что в результате обстрела российской оккупационной армией погибла пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей.

Теги: Украина, Харьков, животные, эвакуация, Фельдман Экопарк
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