В "Фельдман Экопарке" в результате обстрела оккупантами погибла пара бизонов, их детеныш выжил

Российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка" в первый же день вторжения Фото: Фельдман Экопарк / Facebook

"Наверное, это были выведенные в секретных биолабораториях стратегические бизоны, представляющие особую опасность для Российской Федерации… В результате мать погибла, ребенок остался один", – прокомментировали в посте.

В экопарке добавили, что не могли вывезти бизонов, не подвергнув опасности жизни сотрудников.

"Район вольера прямо простреливается с вражеских позиций. Конечно, после уничтоженных городов и тысяч убитых мирных жителей Украины бессмысленно спрашивать, когда они остановятся и где предел цинизма", – отметили в сообщении.

27 марта "Фельдман Экопарк" проинформировал, что единственное в Украине семейство тапиров, имеющее детеныша, пока остается в экопарке.



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