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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В "Фельдман Экопарке" в результате обстрела оккупантами погибла пара бизонов, их детеныш выжил

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Российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка" в первый же день вторжения
Российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка" в первый же день вторжения
Фото: Фельдман Экопарк / Facebook

В "Фельдман Экопарке" в результате обстрела российской оккупационной армией погибла пара бизонов, 10-месячный детеныш остался без родителей. Об этом пресс-служба экопарка сообщила 31 марта в Facebook.

"Наверное, это были выведенные в секретных биолабораториях стратегические бизоны, представляющие особую опасность для Российской Федерации… В результате мать погибла, ребенок остался один", – прокомментировали в посте.

В экопарке добавили, что не могли вывезти бизонов, не подвергнув опасности жизни сотрудников.

"Район вольера прямо простреливается с вражеских позиций. Конечно, после уничтоженных городов и тысяч убитых мирных жителей Украины бессмысленно спрашивать, когда они остановятся и где предел цинизма", – отметили в сообщении.

https://www.facebook.com/FeldmanEcopark/posts/2490678454400917

27 марта "Фельдман Экопарк" проинформировал, что единственное в Украине семейство тапиров, имеющее детеныша, пока остается в экопарке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.

24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, владелец экопарка, внефракционный народный депутат Александр Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".

17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе.

19 марта в результате стрельбы россиян погибли девять благородных оленей.

25 марта стало известно, что жертвами стрельбы российских оккупантов стали еще семь животных – четыре лани и три валлийские козы.

Теги: Украина, Харьков, животные, вторжение, обстрелы, война России против Украины, Александр Фельдман, Фельдман Экопарк
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