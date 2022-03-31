В "Фельдман Экопарке" в результате обстрела оккупантами погибла пара бизонов, их детеныш выжил

"Наверное, это были выведенные в секретных биолабораториях стратегические бизоны, представляющие особую опасность для Российской Федерации… В результате мать погибла, ребенок остался один", – прокомментировали в посте.
В экопарке добавили, что не могли вывезти бизонов, не подвергнув опасности жизни сотрудников.
"Район вольера прямо простреливается с вражеских позиций. Конечно, после уничтоженных городов и тысяч убитых мирных жителей Украины бессмысленно спрашивать, когда они остановятся и где предел цинизма", – отметили в сообщении.
27 марта "Фельдман Экопарк" проинформировал, что единственное в Украине семейство тапиров, имеющее детеныша, пока остается в экопарке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.
24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, владелец экопарка, внефракционный народный депутат Александр Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.
7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".
17 марта в экопарке рассказали о гибели вследствие минометного обстрела двух орангутангов и шимпанзе.
19 марта в результате стрельбы россиян погибли девять благородных оленей.
25 марта стало известно, что жертвами стрельбы российских оккупантов стали еще семь животных – четыре лани и три валлийские козы.