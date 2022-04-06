В Буче оккупанты оставляли растяжки и гранаты в квартирах, где находили украинскую символику – МВД

"Оккупанты заходили в квартиры, если выявляли украинскую символику или документы военнослужащих, то оставляли растяжки, гранаты. Поэтому идет очень сложная и ответственная работа. По международным стандартам, один день активных боевых действий означает месяц разминирования", – подчеркнул Монастырский.

По его словам, за 4 апреля спасатели обнаружили более 4 тыс. взрывоопасных предметов – неразорванные снаряды, остатки взрывчатки, мини-растяжки (в домах).

Монастырский отметил, что после разминирования в Буче "последует работа с телами погибших, фиксация правонарушений, военных преступлений, которые совершены армией РФ, и только после этого сюда могут начинать возвращаться местные жители".

Война России против Украины. Главное (обновляется)