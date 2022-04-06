СМИ опубликовали видео, как россияне с БТР расстреляли велосипедиста в Буче

На видео видно, как велосипедист едет по улице (Bellingcat уточняет, что это улица Яблунская), спешивается и выезжает на велосипеде за угол на улицу, занятую российскими солдатами.

Как только велосипедист выезжает за поворот, российский БТР делает несколько выстрелов по проезжей части. Второй БТР делает два выстрела в сторону велосипедиста. С места, где был велосипедист, поднимается столб пыли и дыма.

ВИДЕО

Видео: Sky News / YouTube