Лавров связал массовые убийства, совершенные российскими оккупантами в Буче, со срывом мирных переговоров РФ и Украины

Лавров пожаловался, что Украина на переговорах с РФ категорически отказывается обсуждать "денацификацию" и "демилитаризацию" Фото: EPA

Об этом он сказал в видеокомментарии СМИ, опубликованном 5 апреля в Telegram МИД РФ.

"Возникает вопрос: в чем причина этой откровенной, лживой провокации, правдивость которой оправдать просто невозможно? Мы склонны думать, что причина заключается в желании найти повод сорвать ведущиеся переговоры, – отметил Лавров. – Украинская сторона уже после Стамбула стала отыгрывать назад, пыталась выдвигать все новые условия, а как только западные СМИ разогнали "фальшивку" про город Буча, украинские переговорщики попытались вообще прервать переговорный процесс".

Глава МИД РФ сообщил, что Украина на переговорах категорически отказывается обсуждать денацификацию, демилитаризацию и якобы "проблему" российского языка.

В то же время Лавров заявил, что РФ не согласится выводить свои войска, чтобы потом в Украине проходил референдум по внеблоковому статусу страны.

"Очень большая вероятность существует того, что когда ратификация, этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново", – аргументировал российский министр.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о переговорах с Россией после зверств российских войск в Буче, не исключил, что "может так произойти, что и не будет встречи".

При этом глава Украинского государства не уточнил, какую именно встречу имеет в виду – делегаций двух стран (последний раз очно они встречались 29 марта в Турции) или свою с главой Кремля Владимиром Путиным, организация которой сейчас обсуждается.

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