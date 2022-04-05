"Стреляли либо в затылок, либо в сердце". Житель Бучи рассказал, как у него на глазах оккупанты казнили людей

"2 марта в наш город вошли оккупационные войска, я с несколькими знакомыми находился возле штаба территориальной обороны. Всем, у кого не было оружия, поступила команда скрыться в бомбоубежище недалеко от базы", – рассказал мужчина.

Позже в бомбоубежище ворвались российские оккупанты. По словам Козловского, сначала они относились к украинцам хорошо и даже давали продукты.

Затем этих военных сменили другие, которые и начали расстреливать людей.

"Нас поставили на колени и начали "шмонать". У меня были с собой деньги, часы. Все забрали, как и у остальных, то есть просто ограбили. Кого-то из людей они знали, проверяли документы и, если человек участвовал в АТО или был записан в теробороне, сразу расстреливали. Проверяли и татуировки, "нациков" искали. На самом деле расстреливали даже тех, у кого был официальный герб Украины", – отметил мужчина.

По его словам, оккупанты "стреляли либо в затылок, либо в сердце". В тот день они казнили восьмерых мужчин.

Самого Козловского допрашивали о том, где живут ветераны АТО или "националисты". Затем его сильно избили и дали прикладом по голове.

Он также рассказал, что через несколько недель после оккупации в город въехали кадыровцы, которые ходили по жилым районам и стреляли по всем, кого видели, в том числе и в пожилых людей.

Мужчина сообщил, что оккупанты не разрешали хоронить людей.

"2 марта во время боев за город убили пять мирных жителей: трех мужчин, женщину и пенсионера. Их тела несколько недель лежали в автобусе, и нам не разрешали их вывозить. Мы загрузили их в ковш трактора, пока не было военных, водитель поехал чуть дальше, вырыл яму и всех закопал", – сказал мужчина.

После деоккупации Бучи Козловский с семьей уехал в Киев к знакомым.

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