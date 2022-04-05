"Стреляли либо в затылок, либо в сердце". Житель Бучи рассказал, как у него на глазах оккупанты казнили людей

"2 марта в наш город вошли оккупационные войска, я с несколькими знакомыми находился возле штаба территориальной обороны. Всем, у кого не было оружия, поступила команда скрыться в бомбоубежище недалеко от базы", – рассказал мужчина.
Позже в бомбоубежище ворвались российские оккупанты. По словам Козловского, сначала они относились к украинцам хорошо и даже давали продукты.
Затем этих военных сменили другие, которые и начали расстреливать людей.
"Нас поставили на колени и начали "шмонать". У меня были с собой деньги, часы. Все забрали, как и у остальных, то есть просто ограбили. Кого-то из людей они знали, проверяли документы и, если человек участвовал в АТО или был записан в теробороне, сразу расстреливали. Проверяли и татуировки, "нациков" искали. На самом деле расстреливали даже тех, у кого был официальный герб Украины", – отметил мужчина.
По его словам, оккупанты "стреляли либо в затылок, либо в сердце". В тот день они казнили восьмерых мужчин.
Самого Козловского допрашивали о том, где живут ветераны АТО или "националисты". Затем его сильно избили и дали прикладом по голове.
Он также рассказал, что через несколько недель после оккупации в город въехали кадыровцы, которые ходили по жилым районам и стреляли по всем, кого видели, в том числе и в пожилых людей.
Мужчина сообщил, что оккупанты не разрешали хоронить людей.
"2 марта во время боев за город убили пять мирных жителей: трех мужчин, женщину и пенсионера. Их тела несколько недель лежали в автобусе, и нам не разрешали их вывозить. Мы загрузили их в ковш трактора, пока не было военных, водитель поехал чуть дальше, вырыл яму и всех закопал", – сказал мужчина.
После деоккупации Бучи Козловский с семьей уехал в Киев к знакомым.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче.
Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной необходимости начать независимое расследование. Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал допустить в регион международные организации для документирования военных преступлений.
Действия оккупационных войск осудили в Германии, Великобритании, Франции и других странах и объединениях государств. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить экспорт нефти и угля из РФ.
Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский еще 31 марта говорил, что в Буче за время оккупации не менее 250 человек были убиты россиянами. Он подчеркивал, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.
После того как на освобожденную территорию получили доступ журналисты, мир облетели фотографии, на которых видно, что тела погибших в Буче в том числе лежат просто на дороге. Россия отрицает преступления своих военных, но спутниковые снимки подтверждают, что на одной из улиц Бучи – Яблонской – они там начали появляться задолго до ухода оккупантов.
Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности ООН, созвала 5 апреля заседание Совбеза для обсуждения массовых убийств мирных жителей Бучи. Россия также попыталась собрать Совбез с формулировкой "в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов", но ей отказали.