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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арахамия заявил, что, если на референдуме украинцы поддержат курс на НАТО, могут быть еще одни переговоры

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Арахамия: Конечно, надо, чтобы Россия вывела все свои войска минимум туда, где они были по состоянию на 23 февраля
Арахамия: Конечно, надо, чтобы Россия вывела все свои войска минимум туда, где они были по состоянию на 23 февраля
Фото: sluga-narodu.com

Если на возможном будущем референдуме украинцы не поддержат отказ Украины от вступления в НАТО и возвращение к нейтральному статусу, могут быть новые переговоры с РФ, предположил глава парламентской фракции "Слуга народа", член украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в эфире объединенного телемарафона 2 апреля, который транслировал канал "Украина 24".

"Если будет подписан такой договор и мы полностью будем понимать, что Украина максимально защищена, следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины по поводу внеблокового нейтрального статуса. И конечно, чтобы это сделать, мы хотим провести референдум. То есть это решать будет украинский народ, а не украинские политики. Это очень важно для нас, и мы с самого начала настаивали. И российская сторона сначала очень активно противодействовала именно этой норме, но со временем они согласились, что это единственный выход в такой ситуации", – заявил он.

Арахамия подчеркнул, что референдум невозможно проводить в условиях военного времени или чрезвычайного положения.

"Конечно, надо, чтобы Россия вывела все свои войска минимум туда, где они были по состоянию на 23 февраля [2022 года]. После этого люди должны вернуться", – сказал политик.

Он напомнил, что миллионы людей уехали за границу и стали внутренними переселенцами.

"Что случится, если народ Украины не выберет такой путь, тогда это будет значить, что договор не будет окончательно иметь юридическую силу и мы тогда или вернемся в состояние войны – возможно, так может быть – или мы вернемся к новым переговорам и тогда будем решать это каким-то другим путем", – сказал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Накануне переговоров в Турции глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он подчеркнул, что Украина никогда на это не согласится.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталия и Германия. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.

Теги: Россия, Украина, НАТО, референдум, война России против Украины, Давид Арахамия
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