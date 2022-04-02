Арахамия заявил, что, если на референдуме украинцы поддержат курс на НАТО, могут быть еще одни переговоры

Арахамия: Конечно, надо, чтобы Россия вывела все свои войска минимум туда, где они были по состоянию на 23 февраля Фото: sluga-narodu.com

"Если будет подписан такой договор и мы полностью будем понимать, что Украина максимально защищена, следующей задачей будет внесение изменений в Конституцию Украины по поводу внеблокового нейтрального статуса. И конечно, чтобы это сделать, мы хотим провести референдум. То есть это решать будет украинский народ, а не украинские политики. Это очень важно для нас, и мы с самого начала настаивали. И российская сторона сначала очень активно противодействовала именно этой норме, но со временем они согласились, что это единственный выход в такой ситуации", – заявил он.

Арахамия подчеркнул, что референдум невозможно проводить в условиях военного времени или чрезвычайного положения.

"Конечно, надо, чтобы Россия вывела все свои войска минимум туда, где они были по состоянию на 23 февраля [2022 года]. После этого люди должны вернуться", – сказал политик.

Он напомнил, что миллионы людей уехали за границу и стали внутренними переселенцами.

"Что случится, если народ Украины не выберет такой путь, тогда это будет значить, что договор не будет окончательно иметь юридическую силу и мы тогда или вернемся в состояние войны – возможно, так может быть – или мы вернемся к новым переговорам и тогда будем решать это каким-то другим путем", – сказал политик.

Война России против Украины. Главное (обновляется)