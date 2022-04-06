Генсек Совета Европы призвала к срочному и независимому расследованию массовых убийств, совершенных российскими оккупантами в Буче

Пейчинович-Бурич заявила, что потрясена ужасающими картинами зверств из Бучи и других городов под Киевом после вывода российских войск Фото: coe.int

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном 5 апреля на сайте Совета Европы.

"Я потрясена ужасающими картинами зверств из украинского города Буча и других городов под Киевом после вывода российских войск. Я призываю к срочному, полному и независимому расследованию этих ужасных преступлений. Виновные должны быть привлечены к ответственности, – отметила Пейчинович-Бурич. – Выражаю твердую солидарность с украинским народом, который столкнулся с огромными страданиями".

Она заверила власти Украины, что Совет Европы "по-прежнему готов помочь им в эти темные времена".

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