"От некоторых остались только фрагменты". В Буче началась эксгумация тел украинцев, захороненных в братской могиле во время оккупации – Венедиктова

"Возле церкви большая могила – коммунальщики похоронили в ней жертв военных преступлений – погибших после обстрелов и убийств. Ориентировочно здесь 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого достали, – в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты", – написала генпрокурор.

Она уточнила, что часть погибших были с документами, остальное же придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

"Далее – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц рашисты убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой денацификации, а проще говоря, уничтожения украинцев", – подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что у украинских правоохранителей уже есть 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи.

"Наша задача-максимум – установить каждого, кто нажимал на курок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие", – подытожила Венедиктова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)