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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"От некоторых остались только фрагменты". В Буче началась эксгумация тел украинцев, захороненных в братской могиле во время оккупации – Венедиктова

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Тела погибших осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры
Тела погибших осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры
Фото: Ірина Венедіктова / Facebook

В Буче Киевской области 8 апреля началась эксгумация тел с места массового временного захоронения возле местной церкви. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook.

"Возле церкви большая могила – коммунальщики похоронили в ней жертв военных преступлений – погибших после обстрелов и убийств. Ориентировочно здесь 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого достали, – в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты", – написала генпрокурор. 

Она уточнила, что часть погибших были с документами, остальное же придется узнавать родственникам по одежде или другим признакам и идентифицировать по ДНК.

"Далее – кропотливая работа по установлению обстоятельств смерти каждого. У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц рашисты убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой денацификации, а проще говоря, уничтожения украинцев", – подчеркнула Венедиктова.

Генпрокурор добавила, что у украинских правоохранителей уже есть 100 страниц данных военнослужащих РФ – оккупантов Бучи.

"Наша задача-максимум – установить каждого, кто нажимал на курок и отдавал приказы массово убивать украинцев, использовать пытки и изнасилования как оружие", – подытожила Венедиктова.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/364573602346981

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек, рассказал 5 апреля глава поселковой военной администрации Тарас Думенко. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города, сообщил 30 марта мэр Александр Маркушин.

4 апреля ГУР Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов (даты рождения, их паспортные данные и воинские звания), которые совершали преступления против мирных жителей Бучи. По данным разведки, в городе совершали массовые убийства и пытки мирных жителей военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ. 5 апреля в ГУР сообщили, что их возвращают в Украину для устрашения жителей населенных пунктов или для быстрой "утилизации" ненужных свидетелей.

Теги: смерть, убийство, оккупация, Киевская область, Буча, война России против Украины, погибшие, Ирина Венедиктова, эксгумация
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