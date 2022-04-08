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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шокирующие изображения из Бучи являются лишь верхушкой айсберга жестокости – Amnesty International

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Amnesty International: Международное сообщество обязано сделать все возможное для того, чтобы виновные в этих преступлениях, включая тех, кто находится на высшем уровне командования, были привлечены к ответственности
Amnesty International: Международное сообщество обязано сделать все возможное для того, чтобы виновные в этих преступлениях, включая тех, кто находится на высшем уровне командования, были привлечены к ответственности
Фото: ЕРА

Массовые убийства людей в Буче являются лишь частью военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими. Об этом говорится в исследовании правозащитной международной организации Amnesty International, опубликованном 7 апреля на сайте организации.

Эксперт немецкого отделения Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джанин Ульмансик подчеркнула, что оккупанты должны быть наказаны за свои преступные действия в Украине.

"Шокирующие изображения из Бучи, очевидно, являются лишь верхушкой айсберга жестокости. Все доказательства указывают на то, что мы имеем дело с военными преступлениями. Международное сообщество обязано сделать все возможное для того, чтобы виновные в этих преступлениях, включая тех, кто находится на высшем уровне командования, были привлечены к ответственности", – сказала она.

Отмечается, что в последние недели команда Amnesty International собирала доказательства военных преступлений российских военных в населенных пунктах возле Киева.

Сообщается, что сотрудники Amnesty International опросили более 20 человек из сел и городов Киевской области. Несколько из этих лиц были свидетелями актов насилия, совершенных российскими вооруженными силами, или имели непосредственные сведения о них.

46-летняя женщина из Богдановки рассказала, что оккупанты вошли в ее деревню 7-го или 8 марта. Вечером 9 марта женщина, проживавшая вместе с мужем, 10-летней дочерью и свекровью, услышала выстрелы, раздавшиеся через окна первого этажа. Они с мужем спустились по лестнице с криком, что они гражданские и безоружные. Оккупанты затолкали людей в котельную.

"Они толкнули нас и хлопнули дверью. Через минуту они снова открыли дверь и спросили моего мужа, есть ли у него сигареты. Он сказал, что нет и что он не курил несколько недель. Затем один из солдат выстрелил ему в правую руку, другой сказал: "Прибейте его", и они выстрелили ему в голову", – рассказала женщина.

По данным Amnesty International, пострадавшей удалось уехать с ребенком из Богдановки в тот же день.

Родителей 18-летней Екатерины Ткачевой из Ворзеля оккупанты расстреляли, когда они вышли из подвала их дома на улицу.

"Я хотела посмотреть, живы ли они еще. Глядя через забор, я увидела, что мать лежала на спине у дороги, а отец – лицом вниз. На его пальто были большие дыры. На следующий день я пошла к ним. У моего отца было шесть больших дыр на спине, а у моей матери была меньшая дыра на груди", – рассказала девушка.

Через несколько дней волонтеры помогли ей выехать из Ворзеля.

В Amnesty International зафиксировали еще одно преступление российских оккупантов – в Гостомеле, когда был убит городской голова Юрий Прилипко.

Об этом рассказал Тарас Кузьмак, который находился вместе с Прилипко в автомобиле, когда их расстреляли оккупанты.

Организация также получила показания изнасилованной жительницы одного из сел вблизи Киева.

Пострадавшая рассказала, что 9 марта двое российских солдат ворвались в ее дом, убили ее мужа и несколько раз изнасиловали ее под дулом оружия, а ее сын-подросток в это время находился в котельной неподалеку. По данным Amnesty International, женщина вместе с сыном смогла уехать из села на подконтрольную Украине территорию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов, о котором Министерство обороны Украины объявило 2 апреля, в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Секретарь Бучанского горсовета Тарас Шаправский 31 марта говорил, что оккупанты в городе вели себя варварским образом: убивали безоружных мирных людей, насиловали женщин, даже девочек 12–15 лет, а также занимались в Буче массовым мародерством.

За время оккупации города российские военные убили в Буче около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

По состоянию на 5 апреля украинские правоохранители начали почти 5 тыс. уголовных расследований о военных преступлениях российских оккупантов, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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